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基泰大直案 北市府駁名嘴不實指控
基泰大直案成選戰話題，綠營名嘴質疑北市府建照變更放水。北市建管處駁斥是不實指控，倒塌關鍵是建商未經建管處核可擅自變更地下連續壁厚度，政論節目將基地外的人行道混為一談，根本是牛頭不對馬嘴，打擊第一線公務員士氣。
建管處表示，司法檢調、市府政風處及監察院均已介入調查並已結案，該案倒塌原因是起造人及承造人未依建築法第卅九條辦理變更設計，擅自將地下連續壁厚度由六十公分縮減為五十公分，市府從未核准結構變更。
建管處澄清，建商當年報備的「車行斜坡道」位在基地外公共人行道，供日後大樓完工車輛進出，與建照本體結構設計、地下室開挖及連續壁施工安全一點關係都沒有。
建管處強調，人行道斜坡道等行政程序與基地塌陷完全無關，政論節目卻惡意將「基地外人行道」與「建商擅自變更地下連續壁厚度」混為一談，毫無根據地無限上綱指涉放水、護航，對長期承受高壓的第一線公務員造成極大傷害，建管處不接受這種無端指控。
建管處表示，全案一審判刑五人都是基泰人員，沒有任何一位公務員遭起訴或判刑，更沒任何市府公務員涉及不法圖利或護航。呼籲外界回歸法理與科學事實，停止對基層公務員的無端抹黑與羞辱，讓公務體系得以專心推動改革、守護台北市民的公共安全。
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