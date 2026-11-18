離選舉投票日只剩下十天的時間，現在選舉公報、還有投票通知單都已經送到汐止區公所，目前公所也正在加緊趕工裝訂中，並且開始進行發送，預計25日之前要全部送達，另外選務中心也表示，這次年底選舉請民眾要看清楚公報附註的注意事項、還有投票通知單的訊息。

選前10天，汐止區公所一樓的民政課就好像加工廠一樣，辦公桌、櫃子、地上，全都擺滿了一疊疊的選舉公報，而課員們則是全都忙著在裝訂，包括公報、投票通知單要裝訂在一起，接著要趕著發送。

汐止選務中心主任委員葉振宜表示，新北市第五屆市長、議員、里長以及全國性公民投票，投票通知單、選舉公報都在裝訂當中，完成後將陸續分送到各家戶，預計最晚是11月25日，禮拜三以前會全部投遞完成，市民朋友也可以上選委會的官網查閱相關的公報，如果沒有收到公報，也可以洽汐止區公所民政課詢問。

汐止區公所里幹事說，從禮拜一收到投票通知單之後，就每天都是加班在幫忙訂公報 預計是會在11月25日把公報都訂完，然後分送給有投票權的人家裡，裝訂過程因為這次還有公投，所以就是把公投跟選舉人的投票通知單釘在一起，加釘完成。

葉振宜提到，汐止的選舉人數約有18萬4000人，汐止區共成立了129個投票所，動員了2,300多位工作人員，請大家於11月28日上午8點到下午4點止，攜帶國民身份證、印章、投票通知單，依通知單上的指定場所踴躍投票。