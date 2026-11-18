在汐止區大同路一段515巷，許多樟樹地區民眾會走這裡到汐科火車站或是去搭公車，雖然有設置標線型人行道，不過因為路實在太窄，有時候大車過去讓行人膽戰心驚，所以對於是不是能夠設置導桿區隔警示，今(18)日新北市議員張錦豪服務處就召集了相關單位人員現場會勘討論可行性。

汐止區大同路一段515巷因為路幅狹窄，而且有幾處彎道，讓行人通行時常感到險象環生，就有民眾希望能加強安全防護，增設回復式導桿，避免車速過快造成危險。

民眾說，真的有點有點危險，因為有彎道，轉彎處如果車子又開得很快過來，都不曉得要走哪邊，所以希望能夠有導桿還是有一個提示警示的啊，提醒車速慢一點，不要那麼快，否則對老人家來說，走到轉彎處碰到車子一來，容易反應不及。

忠孝里長丁彥伶表示，因為有民眾反應行走的時候怕危險，希望設立導桿，但是之前其實就有民眾提過，當時也設立過，但因為這條路的路寬其實不是夠很符合標準，所以有大車經過的時候常被撞壞，因此後來沒有再重複設立，那今天會勘是希望能夠再做什麼樣的調整。

丁彥伶提到，很感謝今天張錦豪議員服務處來會勘，主要是因為有民眾再度提出這樣的問題，現場討論還有沒有可以再進步的空間，再做一些實質上的改變。

針對過去曾經設置導桿，常因路寬不足遭大車撞毀的問題，相關單位表示後續將帶回研議，評估增設警示標語或合適的導桿設施的可行性，兼顧車輛通行與行人安全。