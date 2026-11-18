新北市農業局今天與中華電信新北營運處簽署「智慧林業與生態保育合作備忘錄」，攜手政治大學USR團隊及石碇區永安社區將智慧科技導入山林巡守及生態監測工作，減輕巡守人力負擔，共同守護珍貴自然生態。

石碇區永安里是食蛇龜、柴棺龜等野生動物重要棲地，成立全台第一個食蛇龜保護區，當地居民長期自發組成護龜巡守隊，投入山林巡查與棲地維護，茶農也透過友善耕作，營造適合野生動物棲息的環境。

農業局更與政大USR團隊及永安社區推出「龜茶Good Day」生態保育茶葉品牌，將營收扣除必要成本後回饋在地保育工作，結合地方產業支持生態保育。

此次合作以石碇區永安里為示範場域，將運用遠端影像監測、異常入侵警示及環境感測等技術，協助巡守人員掌握野生動物活動與山林異常情形，並蒐集溫度、濕度、土壤及日照等環境資訊，作為後續棲地管理與保育研究參考。

農業局長諶錫輝表示，生態保育不只是保護單一物種，更重要的是維護完整自然棲地。新北市持續推動野生動物保育、友善農業及棲地維護，透過公私協力整合各界資源，讓生態保育與地方發展相互結合。

期望藉由科技協助地方保育工作，並累積生態監測資料，作為未來保育政策的重要參考。農業局也將持續串聯企業、學界及在地社區力量，深化生物多樣性保育，打造人與自然和諧共存的永續山林。