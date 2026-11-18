因應極端氣候強降雨易使市區積淹水，新北市水利局斥資6500餘萬元在三重高中操場新建3370噸地下滯洪池，已於11月13日完工，全面升級校園與周邊區域防災能量，今天舉辦成果分享，向各單位與里民報告這項治水好消息。

水利局長宋德仁表示，新北市近年已改善18區共101處易積淹水熱點，包括11座校園滯洪池，其中三重區就有3座。三重高中及重安街13巷周邊因地勢低窪，過去限於經費，前期已在校內建置420噸地下貯水槽。

為徹底根治積淹水問題再度推動「透水保水設施優化工程」，由國土署補助70%經費於既有槽體旁的籃、排球場下方，新建長37.5公尺、寬31公尺、高2.9公尺的地下滯洪池，兩者合計總滯洪量近3800噸，大幅增加蓄水體積，有效發揮削減並延遲洪峰流量的功能。

這座滯洪池不僅容量大，更導入自動化水位監測與遠端遙控系統，具備「智慧防汛」調度能力。大雨來襲時會自動將校內逕流及周邊市區過多雨水分流進池內暫存，防汛人員透過智慧防汛平台即時掌握池內與下水道的水位變化，雨勢趨緩、下水道水位下降便直接遠端啟動3組抽水機排空池水，快速騰出空間因應下一波降雨，發揮「多次滯洪」最大效能。

此次工程且附帶翻新籃、排球場，並攜手教育局一併汰換老舊高壓電纜，將校園防洪、用電安全與運動環境一次到位做好。

三重高中校長曾慧媚指出，過去校內排水溝斷面不足，尤其幼兒園周邊管線狹窄、集水面積大，此次工程不僅擴大通洪斷面、新設排水溝分流雨水，更採用格柵加速收水，全面優化校內排水系統，排水速度獲得明顯改善。

地下滯洪池完成後一併翻新地上籃、排球場，且汰換老舊高壓電纜，將校園防洪、用電安全與運動環境一次到位做好。圖／水利局提供

新北市水利局斥資6500餘萬元在三重高中操場新建3370噸地下滯洪池，已於11月13日完工，全面升級校園與周邊區域防災能量，今天舉辦成果分享，向各單位與里民報告這項治水好消息。記者林昭彰／攝影