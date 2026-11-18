新北開發案不斷，新北市地政局統計，八年推動新泰塭仔圳在內12項開發案，總計提供逾萬戶社會住宅、增加百餘公頃公園綠地，並挹注市庫565億餘元、補助各項建設約80億元。新北市長侯友宜說，新北社會住宅1.3萬戶，還有公園、綠地、地下停車場、運動中心，都要靠地政平均地權基金做後盾，是新北城市翻轉重要角色，將持續向前邁進。

新北市長侯友宜表示，溪南、溪北四大都心均衡發展，仰賴地政局推動整體開發，其中新泰塭仔圳重劃區面積達397公頃，過去50年未有大規模變動，外界曾認為開發難度高，但市府啟動重畫後，短短兩年已有明顯進展，目前第一、二區土地均已完成登記，地下箱涵及共同管道工程完成約七成，逾10公里新闢道路已開放通車。

侯友宜指出，塭仔圳今天將再開放莊泰路北段，從新北大道可直通南新莊，豐華路全線也將透過貴子坑溪九號橋銜接領航路，整體重畫工程仍持續趕工，感謝地主及地方民眾配合。

地政局長汪禮國表示，新北除了已完工的新北國際AI+智慧園區、秀朗橋北側區段徵收案，新店J單元預計今年底完工，B單元也正全力施作，未來將結合十四張捷運聯合開發，帶動周邊發展；板橋埔墘4至7區上周已正式公告，另新莊文高用地、三峽分局周邊公共設施解編，以及土城司法園區、板橋浮洲、樹林機五、新店F單元等案件，也持續推進。

汪禮國說，除土地開發，地政局近年也將服務數位化列為重點，新北市地政業務量體居全國之冠，累計提出190項創新提案，並在塭仔圳重畫案導入線上預約發價及行動拆遷輔導系統，降低民眾往返洽公需求，也讓重畫工程在疫情期間仍能順利推進。

針對租屋及不動產交易安全，地政局也與租賃公會合作成立「有心．租屋平台」，納入青年及高齡友善業者名單，並深入大專院校及高中職宣導租屋安全，面對不動產詐騙，則透過跨機關合作及全市9個地政事務所的高關懷提問機制，加強辨識異常交易，已協助民眾挽回1.7億元房產。

汪禮國表示，新北地政團隊連續17年獲內政部地政業務考評績優，未來將持續推動土地開發、智慧服務及不動產防詐，提升行政效能與市民居住安全。