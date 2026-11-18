為打造友善生養育環境，台北市長蔣萬安今年三月已率先全國，推動「育兒家庭減工時不減薪」政策，申請勞工日減少一 小時工時，市府補助八成減時薪資。統計今年度的試辦，從三月一日至六月底申請截止日，共有四百八十家事業單位參與，八百九十九名育有十二歲以下子女的勞工家長受惠。

北市勞動局長王秋冬表示，台北市政府率先試辦的減工時不減薪，是參考韓國光州的「小學生家長十點上班制」，光州僅針對家長延後一小時上班，但考量台灣企業勞工的工作型態，將政策改為可選擇上班、或下班彈性減工時。

推動過程的最大困難，王坦言，主要還是「溝通」。如對雇主來說，人力如何調派？會不會增加人事成本？對勞工來說，也會擔心申請減工時，造成其他同事負擔？影響考績導致不敢申請？所以為突破企業、勞工疑慮，勞動局不斷向企業勞工說明宣導，也拜訪企業，說明大環境缺工下，讓企業理解唯有友善職場才能留才，溝通後也獲得企業正向迴響。

甚至政策剛宣布，也曾有人質疑是否懲罰單身？王秋冬說，的確剛開始推動時，很多人會有疑慮，但經勞動局逐一溝通，試辦初期企業勞工反映非常好。以台北市今年度試辦就有四百八十家企業申請，比光州三年五百家，成效更好。

王秋冬表示，的確企業最大顧慮的職代與人力問題，北市府試辦時其實也有考慮到，除礙於預算經費有限，一開始先針對減工時部分補助推動，持續拜訪企業聽取意見，再來不斷精進；甚至也有企業是採行申請員工「當責制」，也可以讓申請企業可有更多不同彈性與選擇。

對於勞動部也發布「友善職場育兒彈性工作安排措施獎勵及補助要點」，以「獎勵」企業方式，推出補貼育兒減工時工資補貼、職代津貼、新聘替代人力等，王秋冬說，與北市率先全國試辦的「減工時不減薪」政策內容一致，並且透露中央也有來私下詢問北市作法以為參考。

他也坦言，育兒減工時政策若能全國一致推動，更能避免同一家企業，只有設籍北市勞工可申請的福利落差。