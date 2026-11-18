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北市教局與會津若松市簽三方合作備忘錄
北市教育局昨與日本福島縣會津若松市、會津若松市教育委員會共同簽三方教育交流合作備忘錄（ＭＯＵ），兩大領域包括推動中小學國際交流，融入彼此歷史、產業及文化等，並促進雙方所屬地區中小學透過線上及實體等多元方式交流。
這次簽約由會津若松市長室井照平率團來台，教育局指出，北市與會津若松市的教育交流已累積良好基礎，建國中學自疫情期間即與福島縣立會津學鳳高校展開線上交流，並前年十一月由建國中學師生卅六人赴該校實體交流，同年十二月再由會津學鳳高校師生廿四人來臺回訪，持續深化雙方交流情誼。
室井照平去年十月訪台期間，表達與北市簽署教育交流合作備忘錄之意願，促成此次三方備忘錄簽署。
忠孝國中預計十一月下旬與會津若松市立第六中學展開線上交流，並受邀明年一月赴該校進行實體教育交流。
教育局指出，未來雙方將持續深化學生國際交流，透過常態化線上交流課程及實體教育旅行互訪，擴大師生參與層面，並結合會津若松市豐富的歷史文化、傳統產業及教育資源，發展跨域探究學習，拓展學生多元學習經驗。
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