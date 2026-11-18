宜蘭縣長選舉激戰，國民黨立院黨團日前踢爆民進黨宜蘭縣長候選人林國漳投資亞別建設，藍營昨再質疑牽線合資是新潮流大老林錫耀的弟弟林明賢，林國漳投資比例也不算小額，林國漳對此表示，確實是同學林明賢邀請，但他不清楚占的比例，這是很單純的投資。

2026-11-18 00:04