新北市金山區一處閒置的幼兒園建物，由農業局整修成「新北農創所3號」，今辦開幕儀式。負責營運的金山漫遊營運長賴家華說，地方創生不只打造空間，更要把地方的人、產業與故事連結起來，讓農創所3號長久經營。

新北市農業 局繼成立坪林「有種茶」、貢寮「品味貢寮」之後，去年起爭取使用閒置的金山幼兒園中正中華分班，協助整修後，成立新北第3處農創所，做為新北地域品牌「金山漫遊」推動北海岸農遊的基地，讓原本的幼兒教室，變成農友與職人推廣食農教育、培育地方人才的場所。

農業局長諶錫輝出席開幕典禮時，頒贈農創所標牌給「金山漫遊」團隊。他肯定金山漫遊團隊將在地農產與職人體驗納入遊程，讓旅客的消費成為農友與店家的收入，今年榮獲英國ICRT國際責任旅遊獎「在地經濟效益」銀獎，是全國第一個獲此獎項的團隊。

金山漫遊運用多年經營地域品牌與地方創生據點的經驗，將新北農創所3號1樓規畫為旅客認識北海岸的第1站。旅客可在農創所洽詢遊程、認識在地品牌與特色物產。休憩區則備有茶水與地方創業相關書籍，供旅客及在地夥伴歇腳、閱讀與交流。

2樓是地方夥伴共同工作的空間，將用於培訓熟悉農漁村生活的地方領路人，也將定期開設食農體驗課程，供民眾參與。金山漫遊也與致理科技大學合作，透過大學社會責任（USR）計畫，安排師生到金山參與實作，與團隊共同推廣在地品牌。

新北市政府2024年起與日本旅行業者JTB合作推動教育旅行，已累計促成約2.6萬人次日本學生造訪新北。農創所3號啟用後，將作為日本教育旅行在北海岸的後勤基地，並展示歷年接待成果。

日本旅行業者與校方代表來台考察時，可先到農創所3號了解農村體驗內容，再由金山漫遊依學校需求媒合場域、協調接待，規劃適合學生的行程。

賴家華表示，金山漫遊團隊最早在金山青年活動中心落腳，後來搬到大鵬足湯公園成立共販所。隨著合作的農友與職人逐年增加，團隊更需要一處能讓地方夥伴長期共用的空間。有了農創所3號，農友、職人與地方領路人終於有足夠的空間一起備課、規劃遊程。

農業局表示，未來希望透過農創所協助地方團隊與旅遊業者，合作開發課程及遊程，讓更多農友受益。農業局也邀請民眾走訪農創所3號，認識北海岸農產及農漁村文化，相關資訊可至金山漫遊官方網站（https://www.jinshan-exploring.com.tw/）查詢。

新北第3處農創所落腳金山，讓原本閒置的教室成為農友與職人推廣食農教育、培育地方。圖／新北市農業局提供

農創所3號1樓規劃為旅客認識北海岸的第一站，旅客可在此洽詢遊程、認識在地品牌與特色物產。圖／新北市農業局提供

曾陪伴金山孩童成長的幼兒園校舍，今以「新北農創所3號」重新啟用，成為地方創生空間。圖／新北市農業局提供