為鼓勵市民廢除既有化糞池、加速汙水下水道用戶接管，北市府修正補助要點，補助金額由6萬5000元至15萬元，提高至8萬元至18萬元，從116年1月1日起正式實施，同時改善申請流程，讓申請補助更便利。

工務局指，北市府修正「台北市建築物既有化糞池或既有污水處理設施廢除或改設為污水坑補助要點」補助金額提高外，自116年1月1日起正式實施，這次修法不僅大幅提高補助金額，並同時增加申請證明文件選項，全面減輕民眾經濟與行政負，希望符合資格的社區與住戶踴躍申請。

衛工處長黃群表示，台北市汙水下水道接管普及率已突破83%，隨著施工條件較單純的區域陸續完成接管，現階段尚未接管的建築物，多屬老舊建物，常面臨內部管線複雜、地下管線及排水箱涵阻礙，以及建築物排水出口高程不足等挑戰。

黃群指出，部分化糞池甚至位於地下室或建築物內部，大幅增加改管施工難度與費用。為協助民眾克服接管瓶頸，市府這次提高各項補助額度，盼能實質減輕住戶自行改善設施的負擔，讓更多建築物順利銜接公共汙水下水道系統。

營運管理科長顧睿瑜指出，新制依施工方式及化糞池設置位置提高補助金額，廢除既有化糞池每套補助8萬元；建築物內化糞池改設為汙水坑，依地下樓層分別補助12萬元、15萬5000元及18萬元；建築物外化糞池改設為汙水坑，則依設置高差分別補助12萬元、15萬5000元及18萬元。

顧睿瑜表示，這次修正也針對便民服務進行優化，在申請文件方面，新增使用執照存根等證明方式，提供民眾更多元的準備選擇；在竣工階段則新增竣工會勘檢核表，協助申請人逐項確認應備資料，讓整體補助申辦流程更加順暢便利。

衛工處提醒，只要建築物符合「88年2月13日以前領得建造執照」及「非由衛工處辦理廢除化糞池」2項條件且有意願廢除既有化糞池或改設汙水坑的民眾，務必於「施工前」先向衛工處申請現場勘查，並依規定辦理補助申請與後續施工，待工程完工後，再檢具相關資料申請竣工會勘。

衛工處指出，有需求的社區大樓及住戶把握新制利多，可撥打(02)2597-3183分機106洽詢，改善居住環境衛生，還能省荷包，透過政府補助改善居家環境衛生、減少異味並提升河川水質，攜手打造更宜居、永續的台北。