佔地1600坪的汐止區白雲特色公園有環狀鞦韆、大型土丘溜滑梯，很多家長都會帶著小朋友來玩，只是從107年啟用至今，長時間下來已經不敷使用，所以汐止區公所進行大改造，包括有大型法國原裝進口的攀爬遊具、小水道以及水霧設施，公園就要重新開放，今(17)日，立委廖先翔也前往關心。

汐止區公所在5月將公園封閉施工，經過幾個月的時間，現在公園完成大改造，其中最搶眼的就是沙坑區新設的由法國原裝進口的攀爬遊具，一旁還有小水道可以玩。

立法委員廖先翔表示，今天來到汐止白雲國小旁的白雲公園，白雲公園大概是10年前由朱立倫市長時代新建完成的，在10年的這時間當中，有許多的家長跟小朋友都給我們許多的建議，希望能夠做得更好，因此在今年5月的時候，開始進行大規模的整修，同時也增加了一些遊樂設施，例如沙坑區一座攀爬網，就是從法國原裝進口的，讓小朋友在這邊遊玩的時候，可以有一些大肌力群的訓練。

廖先翔提到，除了攀爬網之外，還有一些小型的，比如彈跳床、或者是水的遊樂設施等等的，希望小朋友在這邊玩遊戲，能夠更加的豐富，還有夏天非常熱，公所也增設了一些水霧設施，讓小朋友玩的時候能夠更清涼一點，同時今天來也意外的發現，在水霧噴出來的時候，有時候居然有些角度，還可以發現到彩虹在公園裡面，所以歡迎小朋友來到這邊玩的時候，可以找找看。彩虹到底是在哪一邊。

福山里長謝志忠說，那首先感謝廖先翔立委、跟公所大力的支持，讓白雲公園設施大改造，把一些原有的再把它做得更好，其中沙坑區多了一座進口的攀爬遊具，給小朋友有一個手腳併用的遊玩好地方，歡迎大家來體驗看看。

廖先翔指出，原定是10月要開幕了，那因為國外進口進來的遊樂設施，船運有點延遲，後續再加上要找安全檢驗的廠商驗證，所以又稍微延了一個時間，預計會在11月18日的時候正式的啟用，歡迎所有大小朋友一起來白雲公園開箱。