汐止區再度迎來新的捷運，串聯基隆、新北市及台北市三大都市的基隆捷運，今(17)日正式開工，包括新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑、以及台北市副市長張溫德共同出席，展現三市跨域合作的決心，也宣告基隆捷運主體工程動工，預計2033年完工。

在熱鬧的祥獅獻瑞表演中，為活動揭開序幕，在這場基隆捷運機電系統、地下段土建統包工程開工動土典禮上，包括新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑、以及台北市副市長張溫德、立委廖先翔、李彥秀、新北市議員、還有里長們都來參加。

台北市副市長張溫德表示，今日的開工典禮，象徵著北台灣軌道建設補上最關鍵的一塊拼圖，生活圈的交通動脈更加完整。本計畫最核心的亮點在於「一車到底」的無縫整合，將與「汐止東湖線」及臺北市全力推進的「民生汐止線」採用相容的機電系統。未來通車後，民眾搭乘捷運即可不用換車、一車直達汐止、南港及內湖，進入臺北市核心區域，可減輕通勤壓力，更將使臺北市「東區門戶計畫」的經貿外溢效應延伸至基隆河谷廊帶，實現三市共榮。

基隆市長謝國樑指出，基隆捷運能再向前邁出一大步，是中央與北北基三市長期攜手合作的重要成果。隨著基隆捷運計畫經費696.89億元審議通過，全線機電系統及軌道統包工程亦於115年10月13日完成決標，各項工程正加速推進。

新北市長侯友宜致詞時表示，2020年四首長會議中，由新北市主動承擔、優先推動整合路網的第一棒捷運汐東線，並確認基隆捷運與汐東線共軌共線。2024年1月行政院核定綜合規劃報告時，指定由新北接手基隆捷運的興建與營運重任，新北市府團隊立即於同年12月將工程經費提報中央審議，歷經1年10個月的努力，中央於2026年10月13日正式核定。為了縮短時程，團隊採取「四大優先」策略推進，才讓「機電系統及軌道工程」及「地下段統包工程」能即早開工、「先期工程」施工進度超前、「高架段細部設計」正進行期末報告，明年2月將啟動工程招標作業。

侯友宜進一步提到，基隆捷運橫跨三市，全長15.6公里，共設置13座車站，並與汐止東湖線、台北市民生線整合，採CBTC號誌系統「一車到底」，旅客免換車，就可從基隆八堵直達南港或大稻埕，還能「9站7線轉乘」。

開工儀式上，來賓們虔誠上香祭拜，祈求工程順利，接著進行開工動土，宣告捷運主體工程進入實質建設階段，基隆捷運橫跨三市，目標2033年完工，再加上捷運汐東線2032年完工，讓北北基軌道路網更便捷完善。