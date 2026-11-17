瑞芳區爪峰里銀髮共餐已持續辦理13年，每週二中午準時開飯，在里長簡明慧與社區榮譽理事長張信義的帶領下，集結志工力量，為地方長輩準備熱騰騰的餐食，讓共餐不只是吃一頓飯，更成為長輩彼此交流、聯絡感情的重要時光。多年來，透過大家的用心付出，讓這份溫暖在社區持續傳遞。

爪峰里長簡明慧表示，隨著人口逐漸老化，部分長輩因年紀及身體狀況等因素，已較少出門參加共餐，據點參與人數也逐漸減少。不過，照顧長輩的心意不會因此改變，目前也正評估未來擴大服務範圍，不再侷限於爪峰里，希望開放鄰近里的長者一起參與，讓更多長輩有機會走出家門、享用餐食，也透過共餐增加生活中的互動與陪伴。

社區榮譽理事長張信義表示，這13年來，共餐能夠持續辦理，最重要的就是志工們長期無私的付出，從食材準備、料理到餐後整理，每個環節都需要大家分工合作。看到長輩每週開心來吃飯、彼此聊天，就是大家持續投入的最大動力，未來也希望結合更多社區力量，讓共餐服務延續下去，打造更有溫度、彼此照顧的社區。