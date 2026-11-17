瑞芳區明燈路二段側溝改善工程目前施工當中，施工範圍包括明燈路二段32號至34-2號及42號前，預計11月底完工。龍鎮里長林文清今(17)日前往現場關心施工情形，了解工程進度及交通維持措施，希望透過改善年久失修的側溝，提升道路排水功能，為後續道路鋪面改善做好準備。

龍鎮里長林文清表示，明燈路二段是通往金瓜石、九份地區的重要聯外道路，平時車流量大，施工期間除了要兼顧工程品質，也必須將交通安全列為首要考量，因此已加強交通維持措施，施工時段每日上午8時至下午5時，將配合交管人員實施單線雙向管制通行。也請用路人行經施工路段時減速慢行，配合現場人員指揮，並體諒施工期間可能造成的不便。

林文清進一步指出，這次側溝改善屬於後續道路鋪面工程的前期附屬工程，希望趁道路鋪設前，將老舊、損壞的側溝一併改善，避免日後重複施工，讓整體道路環境更加完善。下一期工程預計接續辦理明燈路二段35號至43號側溝改善，逐步提升道路排水效能與通行品質。