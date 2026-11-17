11月26日是西洋感恩節，新北市立圖書館蘆洲永平分館即日起推出「心靈的溫暖停靠站」，規劃情緒教育講座、藝術紓壓、香氛療癒手作及感恩書寫等活動，邀民眾透過閱讀與感官體驗認識情緒、練習自我照顧，感受與家人、生活及環境的美好連結。

新北市立圖書館館長吳佳珊表示，情緒教育不只是孩子成長過程中的重要課題，也是每個人在生活中都需要持續練習的能力。感恩節提醒我們珍惜所擁有的一切，除了感謝身邊的人，也可以學習欣賞自己、肯定自己的努力與付出。

蘆洲永平分館是新北市首座以SEL為主題的療癒圖書館，此次在感恩節前夕，自即日起至12月20日推出「擁抱微光・感謝有你—心靈的溫暖停靠站」系列活動，結合SEL社會情緒學習體驗活動，以感謝三重奏為主軸，從感謝自己的自我照顧、感謝家人的親子情緒連結，到感謝大地與生活的正念體驗，讓民眾透過講座、閱讀及五感手作，學習自我覺察及感恩交流。

活動首先從感謝自己出發，12月5日「為你打氣—表達性藝術紓壓與自我照顧工作坊」，由諮商心理師蔡宜芳透過牌卡引導內在對話，並將不容易說出口的情緒轉化為畫作，從創作與分享中覺察自己的心情。12月12日「精油香氛擴香石」手作，透過乾燥花與香氛，調配感謝與溫暖的專屬香氣。

「感謝家人」則從理解彼此的情緒開始。11月22日親職教育專家澤爸將分享看懂孩子的情緒密碼，告訴家長如何辨識孩子情緒背後的需求，以及如何先安頓自己的情緒，再陪伴孩子調節心情。11月29日「芳香正念綠豆糕」則帶親子製作感恩節微甜禮物送給最想感謝的人；12月19日「情緒來了，我有辦法！」親子工作坊，透過生活情境、呼吸練習及手作情緒冷靜瓶，引導孩子認識情緒訊號，找到安定情緒的方法。

11月21日「多肉療癒花園」親子社會情緒學習與微型植栽工作坊，社工師林育陞帶領親子透過多肉植物組盆體驗，認識SEL五大核心能力。活動期間同時推出情緒與香氛療癒主題書展，精選SEL、心理調適、壓力紓解、精油香氛及植栽等相關書籍，並設置舒壓療癒角落，讓民眾可以透過閱讀，為心情找到喘息空間。

此外還有心靈避風港借閱及社群打卡任務，只要單次借閱10本以上指定主題書籍，並於館內療癒角落拍照分享個人社群平台，即可兌換限量紓壓小物；現場並設置有心靈感謝樹，邀請讀者寫下今年最想感謝的人，或給努力生活的自己一句鼓勵，留下最溫暖的心意。詳細活動資訊及報名方式請至新北市立圖書館網站查詢。