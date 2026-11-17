新北市三重區六張街莘聖沐光居都更案，2025年1月施工開挖地下室時造成鄰房傾斜、龜裂，甚至有公寓無預警倒塌，64戶162人緊急撤離，新北檢起訴莘聖建設5人。事發後元富鑫建設接手，依住保會版本契約重啟建案，基地也從原本97.4坪擴大至145坪。

這起事故發生在2025年1月6日，三重都更案莘聖建設的莘聖沐光居正開挖地下室，因施工不慎造成鄰房傾斜龜裂，原先預計先拆除一旁190號房屋的3、4樓，沒想到184號公寓卻先無預警倒塌，現場漫天塵土，8戶地主及16戶預購戶成受害者，當天緊急撤離64戶、162人。新北地檢署調查發現，建案開挖工程未依圖面施工，起訴5名相關人員。

莘聖建設總經理趙建勳表示，六張街都更是莘聖第一個建案，對地主承諾決不讓建案爛尾，持續與受影響的住戶商量擴大都更基地，雖然有1戶不願意參與，但雙方也達成賠償協議。另外16戶預售承購戶，也陸續協商返還本金加上賠償利息。

趙建勳坦言，面對善後處理的資金壓力仍積極處理，在元富鑫建設董事長郭育祺加入後重啟建案，基地面積從原本的97.4坪，加上倒塌的鄰房後擴大至145坪，未來仍維持地上9樓、地下2樓規劃共32戶住家。

趙建勳回想樓塌事件發生後，最讓他難受的是在檢調、市府工務局調查中，查出簽約的承造廠商及品質監管廠商竟私下串連，未按施工計畫及擋土設施設計施作還偷工減料。他在法院審理時向法官表示，這些難堪的事實需被揭露，讓營造相關業者有所警惕，這種無良行為會毀了民眾辛苦打拼得來的家。

元富鑫建設董事長郭育祺表示，承接此案後重新檢討圖面申請建築執照，並依住保會建議於合建契約中約定應委託第三方進行實質查核、或監造人負責階段實質查核，透過客觀專業的把關，不僅能夠提升建築品質安全，對於建商亦有保障，降低施工風險。

郭育祺說，另外在契約中包括明訂承攬人或次承攬人同意拋棄民法第513條「法定抵押權、留置權及其他一切擔保物權，且不得對甲方分得之房地持分主張任何權利」。若發生爭議的話這契約可讓地主繼續進行建設，對建商也能自我要求日後面對都更案起建更加謹慎。

住保會顧問吳翃毅表示，都更契約屬私法自治範疇，並非政府能夠審議，不管是地主甲方、或是乙方建商都需重視都更約定，能讓地主安心，建商更應如履薄冰，並透過第三方檢視營造業者，避免陷入窘境，創造三贏局面。