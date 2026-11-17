台北市立動物園今天表示，「企鵝走路趣」19日上午9時30分首次登場，在約10多公尺經清潔消毒步道上，搭配企鵝保母講古（Keeper's Talk）展開，呼籲遊客安靜聆聽。

根據動物園發布資訊，參考國際動物園照養黑腳企鵝經驗，規劃企鵝們出門「散步」，搭配企鵝保母分享黑腳企鵝生活習性約15分鐘，希望遊客珍愛企鵝安靜聆聽。

活動空間部分，動物園表示，黑腳企鵝出門散步前1天及當天，劃設企鵝館出口處到黑熊展示窗約10多公尺遊客步道為企鵝散步專用道（區），將環境清消，縮減遊客可行走通過、停留道路面積及預留動線，請遊客體諒並遵從現場人員指示，勿跨越活動管制範圍。

動物園提醒遊客遵守「降低音量、不追逐、不觸摸、不餵食」的「愛企鵝守則」，避免做出用自拍棒、突然站起或坐下等會造成黑腳企鵝壓力大動作。

動物園說，增加黑腳企鵝步行機會與活動量可減少長時間站立、促進足部健康，降低趾瘤發生機率；日本小樽水族館有冬季企鵝戶外散步，美國林肯公園動物園有企鵝相遇體驗，都是透過企鵝活動提升福祉為主體，再結合遊客近距離觀察與教育解說。

動物園表示，黑腳企鵝出門散步非常態舉行，每回企鵝數量不定，如果人潮擁擠，可能讓周遭溫度升高，如果高於攝氏24度，會改在黑腳企鵝室內活動場進行餵食「吃飯趣」解說，由保育員在參觀區域同步解說，確保黑腳企鵝不因氣溫過高不適；後續場次陸續公告在動物園網站。