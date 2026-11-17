老五老基金會行動物資車不只配送物資，也走進長輩生活，近日走訪新北市汐止、石碇區9名長輩及家庭照顧者關懷對象，把生活用品送到家門前，供長輩依照需求挑選，同時問候關懷長輩，氣象署預料氣溫將下降，提醒保暖。

老五老基金會表示，關懷不只是滿足生活所需，也要理提供長照支持與關懷陪伴。行動物資車讓關懷更貼近長輩的日常生活，感謝東生華製藥的企業志工參與，並邀社會大眾關注，讓每一份支持不只送到家門口，更能成為長輩持續安心生活的力量。

對長期深耕社區的老五老基金會而言，行動物資車不只是物資配送，也是持續走進長輩生活，理解不同家庭需求的機會。長輩們對服務人員的到訪早已熟悉，自然打招呼，聊近況，讓關懷不只停留在單次活動，而是成為長輩生活中持續存在地陪伴與支持。

基金會指出，石碇山區幅員廣闊，部分地區交通與採買資源相對有限，對高齡、行動不便或仍需承擔照顧責任的長輩而言，日常採買並不容易。透過行動物資車將民生用品送進長輩家中，減輕外出採買的負擔。

基金會說，近日次汐止服務中心關懷4名、石碇服務中心關懷5名服務對象，包含獨居長輩、照顧身心障礙家人的長者、老老照顧家庭等不同的生活樣態，讓服務團隊看見高齡者及家庭照顧者各自面臨的日常挑戰。

東生華製藥志工加入石碇服務中心的行動物資車行列，陪伴長輩挑選生活用品，關心近況。面對志工熱情詢問需要哪些物資，好幾位長輩說「給我什麼都可以」，但隨著志工主動攀談，提醒天氣變化要保重身體等關懷，長輩也開心地與大家互動，不時表達感謝。

前往家庭服務者家庭時，志工關心媽媽的生活近況，也提醒長期照顧媽媽的家人要顧好自己，才有能力繼續照顧好媽媽。媽媽稱讚孩子孝順，肯定孩子的付出。簡單的對話，不僅讓被照顧者感受到關心，也讓照顧者的辛勞與付出被看見。

老五老基金會的行動物資車把生活用品送到家門前，供長輩依照需求挑選，同時問候關懷長輩。圖／老五老基金會提供

老五老基金會的行動物資車把生活用品送到家門前，供長輩依照需求挑選，同時問候關懷長輩。圖／老五老基金會提供

老五老基金會的行動物資車把生活用品送到家門前，供長輩依照需求挑選，同時問候關懷長輩。圖／老五老基金會提供