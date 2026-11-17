新板進化 新北環狀線板橋站捷開案啟動

新北捷運藍圖四環八線如火如荼推進，市長侯友宜昨主持新北環狀線板橋站捷運開發案動工，預告基隆捷運機電系統、地下段土建工程近日啟動，從捷開案到跨縣市軌道建設，逐步勾勒北台灣軌道生活圈新格局。

新北捷運局持續推動大眾運輸導向發展（ＴＯＤ）及活化捷運場站周邊土地，位於新板特區的環狀線板橋站捷運開發案昨動土，侯友宜與投資人團隊一同見證工程啟動。冠德建設董事長馬志綱稱讚侯市長領軍的團隊行政效率高，看好新北潛力，公私協力齊為城市榮景而努力。

動工典禮有許多板橋區里長出席，侯友宜說，新北捷運四環八線串起基北北桃，新北是四個城市的中心，中心的中心就在新板特區，他打趣說「板橋未來性無窮，大家別搬走，否則以後可能搬不回來了」。

該基地位於板橋核心樞紐，匯集捷運、高鐵、台鐵與轉運站，與新北環狀線及板橋轉運站共構，北側鄰接萬坪公園，西接板橋三鐵共構車站，南側鄰板橋區重要商圈及新北市府廣場，未來將透過空橋連接國家兒童未來館，完成板橋地區空橋系統通廊最後一塊拼圖，是新北市機能最完整通勤辦公區域。

開發案基地面積一六八一坪，將興建地上廿三層、地下七層，打造總樓地板一點四萬坪辦公大樓，結合交通樞紐優勢與頂級綠建築規格，可望成為板橋地區金融與數位科技中心，兼具頂級商辦需求、環境永續指標，拚二○三一年完工，為板橋再添一座地標級綠色商辦。

侯友宜說，捷運建設不僅完善交通路網，透過場站開發創造城市發展新動能，市府以ＴＯＤ理念整合交通、居住與商業機能，陸續推動三十七處捷運場站開發，已有十三處成功招商，預估帶動三二七○億元投資，創造四點三萬個就業機會，提供約五點三萬人的居住空間。

捷運局長李政安說，新北捷運以「以站為心、以人為本」理念推動捷運開發，場站開發引入人流與產業，落實宜居、宜業、宜行城市願景。