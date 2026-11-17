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單日269萬人次 北捷平日運量 連4天創高
台北捷運運量破紀錄，根據北捷統計，上周二至周五連續四天破紀錄外，上周五、十三日還創下單日兩百六十九萬人次運量，成為不含跨年的歷史最高運量，北捷也將持續掌握營運變化，透過行控中心即時掌握各車站人流資訊，維護旅客乘車安全與通行。
北捷表示，近期隨著三鶯線及廣慈/奉天宮站先後通車，及捷運沿線大型活動接連登場，帶動捷運整體旅運需求上升，十一月十日至十三日統計，連續四天運量破紀錄，當中十三日更突破兩百六十九萬人次，展現大台北地區公共運輸的高度需求。
北捷分析，由於捷運路網拓展，三鶯線及廣慈/奉天宮站陸續通車；加上百貨公司周年慶、車站周邊與台北大巨蛋大型活動等接連登場，帶動大量人潮搭乘捷運，促使整體旅運量成長。
由於十一月十三日適逢周五，北捷也提到，捷運車站周邊大型活動，也帶動國父紀念館站、南港展覽館站及忠孝復興站等運量明顯增加，加上日常通勤及休閒購物人潮，共同推動全系統載客量，同時創歷史新高。
北捷表示，面對連續多日高運量及大型活動帶來的疏運挑戰，將持續掌握營運變化，透過行控中心即時掌握各車站人流資訊，運用智慧運輸科技，視現場人潮狀況機動加發列車調度、加密班距及人力配置，加強旅客引導與分流，維護旅客乘車安全與通行順暢。
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