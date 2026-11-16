金采獎一路前行16年 侯友宜肯定有線電視深耕在地

新北市新聞局今晚舉辦第16屆金采獎頒獎典禮，此次有26家有線電視業者、79件參賽作品角逐13項大獎。市長侯友宜出席典禮，肯定全台有線電視從業人員長年深耕在地、用心製播節目，展現地方媒體不可取代的價值。

評審團特別獎由大新店民主有線電視奪得。社會光明面節目獎由永佳樂有線電視製作的「紀錄曙光」脫穎而出。港都有線電視節目「Walk！野行」抱回金采視界獎。

侯友宜說，金采獎邁入第16年，他也一路見證金采獎的成長。金采獎不僅是全國唯一由地方政府創辦的有線電視業者專屬獎項，更自第14屆增設「金采視界獎」，邀請其他縣市的有線電視業者一同參賽，讓金采獎成為全國有線電視業者交流互動的重要平台。侯友宜感謝有線電視從業人員陪伴新北走過許多重要時刻，並堅守專業製播優質節目，讓更多在地故事被看見。

新北市新聞局長李利貞說，感謝全台26家有線電視業者參與金采獎，讓地方媒體的優質節目與專業成果得以展現。有線電視業者長期深入地方、發掘在地議題、製播節目，讓更多地方故事與公共議題受到關注，彰顯地方媒體核心價值。

本屆評審團主委黃葳威表示，今年參賽作品題材豐富多元、整體水準極高，涵蓋環境生態保育、傳統文化、性別平權及偏鄉教育等議題，展現有線電視業者對社會脈動的敏銳觀察，及深入基層、發掘在地故事的用心。期待各系統台公用頻道基於公共利益，可以結盟合作發揮綜效，擴展公共服務網絡。

金采獎得獎作品將於11月20日在新北市各有線電視公用頻道CH3，以及南桃園、北視、信和、吉元、群健有線電視及新高雄有線電視CH4播出。