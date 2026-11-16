快訊

低溫11度！首波大陸冷氣團最快周五來襲 溫差達10度、高山恐下雪

美媒盤點史上十大美人計！台灣羅賢哲共諜案入列 黃仁勳排第10

聽新聞
0:00 / 0:00

金采獎一路前行16年 侯友宜肯定有線電視深耕在地

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
新北市長侯友宜頒發「社會光明面節目獎」、「金采視界獎」給得獎者。記者王慧瑛／攝影
新北市長侯友宜頒發「社會光明面節目獎」、「金采視界獎」給得獎者。記者王慧瑛／攝影

新北市新聞局今晚舉辦第16屆金采獎頒獎典禮，此次有26家有線電視業者、79件參賽作品角逐13項大獎。市長侯友宜出席典禮，肯定全台有線電視從業人員長年深耕在地、用心製播節目，展現地方媒體不可取代的價值。

評審團特別獎由大新店民主有線電視奪得。社會光明面節目獎由永佳樂有線電視製作的「紀錄曙光」脫穎而出。港都有線電視節目「Walk！野行」抱回金采視界獎。

侯友宜說，金采獎邁入第16年，他也一路見證金采獎的成長。金采獎不僅是全國唯一由地方政府創辦的有線電視業者專屬獎項，更自第14屆增設「金采視界獎」，邀請其他縣市的有線電視業者一同參賽，讓金采獎成為全國有線電視業者交流互動的重要平台。侯友宜感謝有線電視從業人員陪伴新北走過許多重要時刻，並堅守專業製播優質節目，讓更多在地故事被看見。

新北市新聞局長李利貞說，感謝全台26家有線電視業者參與金采獎，讓地方媒體的優質節目與專業成果得以展現。有線電視業者長期深入地方、發掘在地議題、製播節目，讓更多地方故事與公共議題受到關注，彰顯地方媒體核心價值。

本屆評審團主委黃葳威表示，今年參賽作品題材豐富多元、整體水準極高，涵蓋環境生態保育、傳統文化、性別平權及偏鄉教育等議題，展現有線電視業者對社會脈動的敏銳觀察，及深入基層、發掘在地故事的用心。期待各系統台公用頻道基於公共利益，可以結盟合作發揮綜效，擴展公共服務網絡。

金采獎得獎作品將於11月20日在新北市各有線電視公用頻道CH3，以及南桃園、北視、信和、吉元、群健有線電視及新高雄有線電視CH4播出。

新北市新聞局今晚舉辦第16屆金采獎頒獎典禮，此次有26家有線電視業者、79件參賽作品角逐13項大獎。記者王慧瑛／攝影
新北市新聞局今晚舉辦第16屆金采獎頒獎典禮，此次有26家有線電視業者、79件參賽作品角逐13項大獎。記者王慧瑛／攝影

侯友宜 有線電視 特別獎

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

台灣文學獎金典獎贈獎典禮 劉梓潔「再生」獲年度大獎

新北校園廣告人邁入十周年 世新大學創意行銷「淡江大橋」奪首獎

蕭美琴親頒海洋文化獎，管碧玲：台灣文化發展沒有下降，是更向上發展

AI科技翻轉環境治理！新北智慧稽查/哨兵守護奪「2026天下城市治理卓越獎」首獎

相關新聞

基泰大直案 北市府：外界混淆施工圖與建照核准圖差異

總統賴清德昨天表示，基泰大直案，相信民進黨台北市長候選人沈伯洋的處理方式絕對不同。對此，北市府說，有無違法施工是依據建照...

金采獎一路前行16年 侯友宜肯定有線電視深耕在地

新北市新聞局今晚舉辦第16屆金采獎頒獎典禮，此次有26家有線電視業者、79件參賽作品角逐13項大獎。市長侯友宜出席典禮，肯定全台有線電視從業人員長年深耕在地、用心製播節目，展現地方媒體不可取代的價值。

新北野柳港西剪黏藝術牆揭幕 蹦火仔及奇岩地景活化漁村巷弄

新北市萬里區公所為美化及活化社區公共空間，將台灣傳統「剪黏」工藝融入野柳港西社區外牆美化工程今天完工揭幕，6面老舊牆面變身，以溫暖插畫為基底，將海岸生態、傳統「蹦火仔」捕魚技法及奇岩地景融入漁村慢活與療癒日常，成為融合在地歷史、自然生態與傳統工藝的露天藝術廊道。

登山踏青避蜂螫 新北動保處設21面警示牌 虎頭蜂熱點預警打造安全環境

新北市近期頻傳蜂螫意外，截至10月底已發生364件較去年同期增加43件。為降低戶外活動遭蜂螫風險，動保處於11處蜂螫熱點步道設置21面警示告示牌，結合全國首創虎頭蜂熱點地圖及Line Bot警示系統，讓民眾出發前可查詢，打造安全的登山健行環境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。