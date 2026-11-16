基泰大直案 北市府：外界混淆施工圖與建照核准圖差異

總統賴清德昨天表示，基泰大直案，相信民進黨台北市長候選人沈伯洋的處理方式絕對不同。對此，北市府說，有無違法施工是依據建照核准圖與現場施作情形，非僅憑施工圖。

台北市政府今天下午舉行「基泰大直案」澄清記者會，市府秘書長王玉芬表示，針對外界討論基泰大直案的現場施工圖遭掩埋疑義，以及此案發生後迄今，台北市政府所做的努力過程，遭外界誤會和混淆，進行相關說明。

針對施工圖爭議部分，建管處首先澄清表示，外界混淆「施工圖」與「建照核准圖」的差異，判斷有無違法施工，主要依據的是建照核准圖與現場實際施作情形，而非僅憑施工圖。

施工圖是營造廠依據建照核准圖繪製，用以指導現場施作的圖說。建管處說，以基泰大直案為例，建照核准圖明確規定連續壁厚度為60公分，現場卻僅施作50公分，北市府正是依據建照核准圖與現場實際施作情形進行比對，查明違規事實，並將相關人員移送懲戒。

建管處說，事實證明，即使沒有該份工地施工圖，也不影響違規事實認定及後續究責。

針對外界質疑施工圖說去向，建管處說明，事故發生後，委託3大專業技師公會進行災害原因調查，蒐集包含建照圖說、施工卷證等相關資料，並將調查報告提供檢調及政風單位，配合司法調查及行政責任釐清。

同時，監察院相關調查已經結案，北市府始終依法配合調查，並未因施工圖爭議而停止究責。

建管處也指出，依據營造業法第26條規定，營造業者應製作工地現場施工製造圖，但該條文並未明定施工圖須送交建築主管機關備查。基泰大直事件發生於民國112年，而國土署於114年才進一步討論相關施工圖說管理制度，顯示現行制度仍有檢討精進空間。

另外，「營造業者有製作義務」與「主管機關有無收件備查義務」，是2個不同的法律問題，不能混為一談。相關調查已依現有法定圖說、現場事證及專業鑑定資料進行，不會因施工圖爭議而影響究責。

都發局也表示，此案目前重建進度緩慢，基泰公司既已取得多數地主同意辦理都市更新，就應負起主要責任，不能將重建遲滯的壓力轉嫁給受災住戶。

都發局指出，基泰在114年1月雖取得住戶百分之百同意來報核都更事業計畫，但針對基泰大直原建案倒塌還掩埋在內部分，完全未擬具完整清除計畫；再加上不符合規定卻又申請防災都更30%容積獎勵等情事，經更新處退請補正2次都還未補正完竣，因此北市府在114年4月正式駁回申請。

此外，基泰於114年9月重新取得住戶81%同意申請都更事業計畫報核，因建蔽率及防災都更30%容積獎勵檢討未符規定，經更新處退請補正2次，基泰改申請容積移轉，北市府自115年6月至7月辦理公開展覽。

不過，基泰遲未申請容積移轉相關審查作業，更新處115年8月函請基泰盡速辦理。

都發局說，基泰身為肇事建商，本就應積極處理與住戶間的整合問題，而不是讓受災戶一等再等。為協助住戶突破重建困境，已重新啟動公辦都更意願調查，並獲得部分住戶正面回應，公辦都更評估工作持續進行中。

北市府強調，不會坐視重建停滯，更不會讓受災住戶孤立無援。基泰應負起責任，重建不能一拖再拖。市府的立場始終如一，住戶權益擺第一，重建腳步不會停。一定全力協助受災住戶早日重返家園。