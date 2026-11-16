快訊

「實在詭異又瘋狂」新台幣貶向10年最弱水位 台幣走弱關鍵曝光

影／台北101點燈「台灣♡JENSEN」 科技業出資力挺黃仁勳

洋流船隊遭爆往淡水河大量灑冥紙 洪孟楷轟：沈伯洋欠鄉親一個道歉

聽新聞
0:00 / 0:00

基泰大直案 北市府：外界混淆施工圖與建照核准圖差異

中央社／ 台北16日電
台北市基泰大直損鄰案，造成一旁25戶民宅傾斜，如今已夷為平地。聯合報系資料照
台北市基泰大直損鄰案，造成一旁25戶民宅傾斜，如今已夷為平地。聯合報系資料照

總統賴清德昨天表示，基泰大直案，相信民進黨台北市長候選人沈伯洋的處理方式絕對不同。對此，北市府說，有無違法施工是依據建照核准圖與現場施作情形，非僅憑施工圖。

台北市政府今天下午舉行「基泰大直案」澄清記者會，市府秘書長王玉芬表示，針對外界討論基泰大直案的現場施工圖遭掩埋疑義，以及此案發生後迄今，台北市政府所做的努力過程，遭外界誤會和混淆，進行相關說明。

針對施工圖爭議部分，建管處首先澄清表示，外界混淆「施工圖」與「建照核准圖」的差異，判斷有無違法施工，主要依據的是建照核准圖與現場實際施作情形，而非僅憑施工圖。

施工圖是營造廠依據建照核准圖繪製，用以指導現場施作的圖說。建管處說，以基泰大直案為例，建照核准圖明確規定連續壁厚度為60公分，現場卻僅施作50公分，北市府正是依據建照核准圖與現場實際施作情形進行比對，查明違規事實，並將相關人員移送懲戒。

建管處說，事實證明，即使沒有該份工地施工圖，也不影響違規事實認定及後續究責。

針對外界質疑施工圖說去向，建管處說明，事故發生後，委託3大專業技師公會進行災害原因調查，蒐集包含建照圖說、施工卷證等相關資料，並將調查報告提供檢調及政風單位，配合司法調查及行政責任釐清。

同時，監察院相關調查已經結案，北市府始終依法配合調查，並未因施工圖爭議而停止究責。

建管處也指出，依據營造業法第26條規定，營造業者應製作工地現場施工製造圖，但該條文並未明定施工圖須送交建築主管機關備查。基泰大直事件發生於民國112年，而國土署於114年才進一步討論相關施工圖說管理制度，顯示現行制度仍有檢討精進空間。

另外，「營造業者有製作義務」與「主管機關有無收件備查義務」，是2個不同的法律問題，不能混為一談。相關調查已依現有法定圖說、現場事證及專業鑑定資料進行，不會因施工圖爭議而影響究責。

都發局也表示，此案目前重建進度緩慢，基泰公司既已取得多數地主同意辦理都市更新，就應負起主要責任，不能將重建遲滯的壓力轉嫁給受災住戶。

都發局指出，基泰在114年1月雖取得住戶百分之百同意來報核都更事業計畫，但針對基泰大直原建案倒塌還掩埋在內部分，完全未擬具完整清除計畫；再加上不符合規定卻又申請防災都更30%容積獎勵等情事，經更新處退請補正2次都還未補正完竣，因此北市府在114年4月正式駁回申請。

此外，基泰於114年9月重新取得住戶81%同意申請都更事業計畫報核，因建蔽率及防災都更30%容積獎勵檢討未符規定，經更新處退請補正2次，基泰改申請容積移轉，北市府自115年6月至7月辦理公開展覽。

不過，基泰遲未申請容積移轉相關審查作業，更新處115年8月函請基泰盡速辦理。

都發局說，基泰身為肇事建商，本就應積極處理與住戶間的整合問題，而不是讓受災戶一等再等。為協助住戶突破重建困境，已重新啟動公辦都更意願調查，並獲得部分住戶正面回應，公辦都更評估工作持續進行中。

北市府強調，不會坐視重建停滯，更不會讓受災住戶孤立無援。基泰應負起責任，重建不能一拖再拖。市府的立場始終如一，住戶權益擺第一，重建腳步不會停。一定全力協助受災住戶早日重返家園。

大直 北市府 施工

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

「施工圖」引中央地方論戰 北市府：監院三度提醒國土署

賴總統拿基泰大直批蔣萬安 北市府3點駁斥、將開記者會說明

基泰大直案賴清德喊「沈伯洋處理會不一樣」 蔣萬安：這就是選舉語言

大新竹輕軌 高虹安宣布地下化優先 明年提送中央審查

相關新聞

基泰大直案 北市府：外界混淆施工圖與建照核准圖差異

總統賴清德昨天表示，基泰大直案，相信民進黨台北市長候選人沈伯洋的處理方式絕對不同。對此，北市府說，有無違法施工是依據建照...

新北野柳港西剪黏藝術牆揭幕 蹦火仔及奇岩地景活化漁村巷弄

新北市萬里區公所為美化及活化社區公共空間，將台灣傳統「剪黏」工藝融入野柳港西社區外牆美化工程今天完工揭幕，6面老舊牆面變身，以溫暖插畫為基底，將海岸生態、傳統「蹦火仔」捕魚技法及奇岩地景融入漁村慢活與療癒日常，成為融合在地歷史、自然生態與傳統工藝的露天藝術廊道。

登山踏青避蜂螫 新北動保處設21面警示牌 虎頭蜂熱點預警打造安全環境

新北市近期頻傳蜂螫意外，截至10月底已發生364件較去年同期增加43件。為降低戶外活動遭蜂螫風險，動保處於11處蜂螫熱點步道設置21面警示告示牌，結合全國首創虎頭蜂熱點地圖及Line Bot警示系統，讓民眾出發前可查詢，打造安全的登山健行環境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。