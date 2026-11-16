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裕融企業深入雙溪推防詐 攜手守護長者財產安全

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
「愛的里程數×裕融公益防詐工作坊」，透過防詐舞蹈、情境劇及原創「防詐大富翁」遊戲，讓長者在輕鬆互動中學習識詐觀念。圖／觀天下有線電視提供
「愛的里程數×裕融公益防詐工作坊」，透過防詐舞蹈、情境劇及原創「防詐大富翁」遊戲，讓長者在輕鬆互動中學習識詐觀念。圖／觀天下有線電視提供

雙溪區人口約7,300多人，其中65歲以上長者已逾2,400人，高齡人口比例約占三分之一。為提升偏鄉長者防詐意識，裕融企業攜手裕隆集團公益平台「愛的里程數」，在雙溪區公所及雙溪區衛生所協力下，邀請新北市警察局瑞芳分局，今(16)日在雙溪區衛生所舉辦「愛的里程數×裕融公益防詐工作坊」，透過防詐舞蹈、情境劇及原創「防詐大富翁」遊戲，讓長者在輕鬆互動中學習識詐觀念。

活動最大亮點為裕融企業自製的「防詐大富翁」互動遊戲，將金融防詐及理財知識融入遊戲關卡，讓長者透過實際參與加深印象，也鼓勵將防詐觀念分享給家人及鄰里，擴大社區防詐力量。

裕隆集團總監陳蔓嫻表示，裕融企業自2016年起與新北市衛生局及雙溪區衛生所合作，提供偏鄉長者免費就醫及復健接送服務，後續更結合「愛的里程數」及台灣微光行動協會推動「新北偏鄉食醫助行」計畫，延伸物資配送與社區陪伴服務，持續以實際行動照顧偏鄉長者。

雙溪區長劉盈良表示，偏鄉高齡人口比例較高，長者接收新資訊的管道相對有限，守護長輩財產安全是重要課題。透過真實案例解析常見詐騙手法，提醒長者面對可疑訊息、投資邀約或假冒政府機關來電時，務必提高警覺，先查證再行動，避免辛苦積蓄落入詐騙集團手中。

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