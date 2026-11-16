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瑞芳流感疫苗施打率約四成 呼籲把握時間接種

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區今年流感疫苗累計施打3,092人，整體施打率約四成，較往年接種情形下降。圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區今年流感疫苗累計施打3,092人，整體施打率約四成，較往年接種情形下降。圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區今年流感疫苗累計施打3,092人，整體施打率約四成，較往年接種情形下降。瑞芳區衛生所提醒，流感病毒傳播力強，感染後除了可能出現發燒、咳嗽、喉嚨痛及肌肉痠痛等症狀，也可能引發肺炎等嚴重併發症，呼籲符合公費接種資格的民眾把握時間踴躍接種，及早提升自身保護力。

瑞芳區衛生所主任麥可表示，今年流感相關就診人次增加，但目前疫苗接種率仍有提升空間，尤其長者、幼童及慢性病患者都是流感重症的高風險族群，更應提高警覺。流感疫苗接種後約需兩週才能逐漸產生保護力，建議尚未接種的民眾不要等到疫情升溫才採取行動，應儘早完成接種，降低感染及重症風險。

瑞芳區衛生所呼籲，流感威力不容小覷，接種疫苗是預防流感及降低重症風險的重要方式，符合資格的民眾應把握接種機會，提早建立保護力。此外，平時也應落實勤洗手、注意呼吸道衛生，出入人潮擁擠場所可適時配戴口罩，若出現疑似流感症狀應儘速就醫，共同守護自身與家人的健康。

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