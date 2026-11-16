沖一杯好咖啡 汐止婦女大學咖啡班結業同樂會好溫馨

汐止區婦女大學在福安市民活動中心開辦的咖啡班，經過兩個月的學習，就要結業了，也以開同樂會的方式驗收成果，因為，咖啡學姊同時也是新北市議員周雅玲，他也將卸下議員這個身份，所以，當天同時安排了溫馨的橋段，有流行舞蹈班，也有以前的咖啡班學員，一起同樂。

前一刻充當助教的新北市議員周雅玲還很認真的講解接下來成果驗收要注意些什麼，沒多久，candy老師唱歌驚喜現身，而歡樂的橋段不止如此，鳥兒老師帶著流行舞蹈班成員，帶來K-POP流行舞，炒熱現場氣氛，不過，看著大家這麼用心，咖啡學姊紅了眼眶。

新北市議員周雅玲提到，婦女大學咖啡班接近尾聲了，老師特地辦成果展，在這段時間都有陪著老師，在咖啡班擔任助教，成果展老師也準備了耶加雪菲供學員做成果表現，過程中很驚喜的是，老師特地找了以前咖啡班的同學來，真的很感動，因為，事前完全不知情，現場鳥兒老師不但帶來流行舞蹈班學員來跳舞炒熱現場氣氛，還送上感謝信，是雅玲卸任前的溫馨話語，一直以為自己是很勇敢的，但在他們念感謝信內容時，眼角不知不覺的流下感動的眼淚，真的很開心，這段期間在汐止各里的咖啡班，讓大家能夠以咖啡會友，生活中為自己沖一杯好咖啡。

咖啡老師唐芯提到，汐止區公所開辦的咖啡課程已經接近尾聲，課堂上安排多元學習，有杯測、手沖、虹吸，這次特地辦成果展，大家都非常非常的開心。

汐止區副區長葉振宜表示，很開心來參加公所舉辦的婦女大學咖啡班，已經接近結業，所有的學員都很熱情，而且手藝很精湛，手沖技術都有成長，成果展上聞到很香的濃濃咖啡香氣，婦女大學不僅提供婦女朋友終身學習的機會，也培養大家的興趣，拓展生活圈提升自信心，汐止區公所未來也會持續推動多元學習，讓市民的生活更加的充實精采。

學員說，來上課收獲很多，很期待下一堂課再開始，現在在家裡面也都會沖咖啡喝，每天跟家人分享咖啡的喜悅。