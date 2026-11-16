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汐止區白雲里樂齡學習充實 活到老動到老生活樂趣多

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
白雲里一週七天都有安排課程，利用市民活動中心以及戶外的籃球場，開辦了書法班、元極舞、五禽之戲以及排舞等課程。圖／觀天下有線電視提供
白雲里一週七天都有安排課程，利用市民活動中心以及戶外的籃球場，開辦了書法班、元極舞、五禽之戲以及排舞等課程。圖／觀天下有線電視提供

為了鼓勵長輩多多走出來運動學習，汐止區白雲里一週七天都有安排課程，利用市民活動中心以及戶外的籃球場，開辦了書法班、元極舞、五禽之戲以及排舞等課程，有長輩一次學好幾樣，活到老學到老，讓自己的生活更有趣。

一大早在白雲里籃球場先登場的是五禽之戲，每星期有四天透過老師專業、細心的動作拆解，學員們做五禽戲養生，而打完了五禽戲，接著9點半，活動中心還有課，新開的書法班，吸引長輩揮毫，在老師的指導下，越寫越有興趣，汐止區白雲里致力打造豐富多元的里民學習環境，從早到晚開設了各式各樣的課程與社團，目前里內就有10個社團在運作。

白雲里長陳俊地表示，每個禮拜一，從早晨5點半開始到晚上，幾乎就全部都滿滿的課程，下午比較少，其他都是滿滿的課程，里內總共有10個社團在運作，每個社團都大概有20幾個人，大家對這個環境、社團都非常滿意，而且課程都還蠻不同的，大概有跳舞、歌唱還有讀經班的，國小或是幼兒園都可以在禮拜三晚上上課，另外，還有元極舞、五禽之戲、還有跳舞、熱舞的，推動那麼多課程，希望能夠讓里民都能夠學習，還有事可以做，隨時開放，歡迎更多人能夠來參與，大家都愛護白雲里。

一位學員說，有學了太極拳、還有五禽戲，還有在活動中心寫書法，里長很好有很多課程讓里民學習，因為，平時沒事，就是多方面的學習，有文的、有武的，真的很棒。

無論是動態的排舞、元極舞、五禽之戲、太極拳，或是靜態的歌唱、讀經班與書法課程應有盡有，滿足不同年齡層與學員的需求，有長輩一次學好幾樣，文武雙全。落實了「人活到老、要動到老」的健康理念，學員們透過動靜兼具的課程，不僅能活動筋骨保持活力，還能學習到許多新知與才藝，鄰居們還能互動交流，生活更精采。

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