新北耶誕城淡水連線浪漫點燈 串聯河岸風光

由新北市淡水區公所主辦的「2026淡水耶誕・逐光旅程」，上週在淡水老街廣場舉行點燈儀式。今年響應市府「新北歡樂耶誕城」，以「旅行」為主題，串聯淡水老街廣場、馬偕銅像三角公園及觀潮廣場三大燈區，展期至12月27日止，每日下午5時30分至晚間10時點燈，邀請民眾跟隨燈光漫遊淡水，感受冬日耶誕魅力。

新北市副秘書長 林豐裕表示，「新北歡樂耶誕城」，今年邁入第15屆，首度串聯新北市7個行政區共同響應，透過各區特色燈飾展現不同的地方風情，淡水擁有豐富的歷史人文與河海景觀，邀請民眾白天走訪老街、夜晚漫遊燈區，為耶誕佳節留下美好回憶。區公所指出，淡水燈區的燈飾設計及整體規劃豐富多元，規模僅次於板橋市民廣場主燈區，邀請民眾把握展期，走訪三大燈區。

淡水三大燈區各具特色，淡水老街廣場以淡江大橋主題燈飾「光啟淡水」作為入口意象，廣場內有大型地球光環裝置「世界光環」每30分鐘轉動15分鐘，象徵河港城市與世界連結的旅行軌跡，光廊「旅光之門」開啟逐光旅程，淡水區公所誠摯邀請民眾走訪三大燈區，在繽紛燈海中展開專屬於淡水的耶誕逐光旅程。

民眾還能搭乘「啟航．淡水」光影渡輪，彷彿乘船穿梭淡水河岸。主燈「逐光之樹」結合淡江大橋、天元宮、小白宮等在地地標意象，展期間每日下午6時至晚間9時整點，將有每場3分鐘的燈光音樂律動展演，以流動光帶與音樂節奏呈現河港文化與城市意象。

馬偕銅像三角公園以悠閒垂釣的人物裝置延續旅行故事，並融入淡水河岸、燈塔及老建築等意象。周邊以白鷺鷥、海鷗等河岸生態為靈感，透過藍白光點交織出粼粼水光，營造充滿詩意的「淡水旅行風景」。

觀潮廣場熱情揮手的耶誕老人將迎接每位旅人「漫遊淡水」，廣場中央互動式燈光裝置邀請民眾體驗「光玩淡水」，壓軸的「情牽淡水」則將漁人碼頭的夜色融入璀璨光影，無論情侶、親子或好友，都能在浪漫燈海中留下美好回憶。