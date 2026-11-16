快訊

洋流船隊淡水河撒金紙…幕僚拿端午節護航 韋淳祐嗆：沈伯洋是屈原？

賴瑞隆論文涉抄毛澤東與鄧小平論述、人民幣存款爭議連環爆 競總這麼說

「小沈1500」關鍵硬碟二審交鋒 柯文哲律師團說詞矛盾⋯他尷尬合流

新北耶誕城淡水連線浪漫點燈 串聯河岸風光

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
淡水燈區的燈飾設計及整體規劃豐富多元，規模僅次於板橋市民廣場主燈區，邀請民眾把握展期，走訪三大燈區。圖／紅樹林有線電視提供
淡水燈區的燈飾設計及整體規劃豐富多元，規模僅次於板橋市民廣場主燈區，邀請民眾把握展期，走訪三大燈區。圖／紅樹林有線電視提供

新北淡水區公所主辦的「2026淡水耶誕・逐光旅程」，上週在淡水老街廣場舉行點燈儀式。今年響應市府「新北歡樂耶誕城」，以「旅行」為主題，串聯淡水老街廣場、馬偕銅像三角公園及觀潮廣場三大燈區，展期至12月27日止，每日下午5時30分至晚間10時點燈，邀請民眾跟隨燈光漫遊淡水，感受冬日耶誕魅力。

新北市副秘書長 林豐裕表示，「新北歡樂耶誕城」，今年邁入第15屆，首度串聯新北市7個行政區共同響應，透過各區特色燈飾展現不同的地方風情，淡水擁有豐富的歷史人文與河海景觀，邀請民眾白天走訪老街、夜晚漫遊燈區，為耶誕佳節留下美好回憶。區公所指出，淡水燈區的燈飾設計及整體規劃豐富多元，規模僅次於板橋市民廣場主燈區，邀請民眾把握展期，走訪三大燈區。

淡水三大燈區各具特色，淡水老街廣場以淡江大橋主題燈飾「光啟淡水」作為入口意象，廣場內有大型地球光環裝置「世界光環」每30分鐘轉動15分鐘，象徵河港城市與世界連結的旅行軌跡，光廊「旅光之門」開啟逐光旅程，淡水區公所誠摯邀請民眾走訪三大燈區，在繽紛燈海中展開專屬於淡水的耶誕逐光旅程。

民眾還能搭乘「啟航．淡水」光影渡輪，彷彿乘船穿梭淡水河岸。主燈「逐光之樹」結合淡江大橋、天元宮、小白宮等在地地標意象，展期間每日下午6時至晚間9時整點，將有每場3分鐘的燈光音樂律動展演，以流動光帶與音樂節奏呈現河港文化與城市意象。

馬偕銅像三角公園以悠閒垂釣的人物裝置延續旅行故事，並融入淡水河岸、燈塔及老建築等意象。周邊以白鷺鷥、海鷗等河岸生態為靈感，透過藍白光點交織出粼粼水光，營造充滿詩意的「淡水旅行風景」。

觀潮廣場熱情揮手的耶誕老人將迎接每位旅人「漫遊淡水」，廣場中央互動式燈光裝置邀請民眾體驗「光玩淡水」，壓軸的「情牽淡水」則將漁人碼頭的夜色融入璀璨光影，無論情侶、親子或好友，都能在浪漫燈海中留下美好回憶。

淡水 新北 歡樂耶誕城

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

巨城地標耶誕樹點燈 學子們暖心大秀才華

礁溪溫泉燈花季5米主燈「泉起光瀾」亮相 光彩奪目吸引遊客搶先拍

周五下班就飛香港！3大商圈變身耶誕小鎮 萬元有找玩3天2夜

2026桃園花彩節11月14日大溪登場　11公頃圖騰花海、經典歌手接力開唱

相關新聞

基泰大直案 北市府：外界混淆施工圖與建照核准圖差異

總統賴清德昨天表示，基泰大直案，相信民進黨台北市長候選人沈伯洋的處理方式絕對不同。對此，北市府說，有無違法施工是依據建照...

金采獎一路前行16年 侯友宜肯定有線電視深耕在地

新北市新聞局今晚舉辦第16屆金采獎頒獎典禮，此次有26家有線電視業者、79件參賽作品角逐13項大獎。市長侯友宜出席典禮，肯定全台有線電視從業人員長年深耕在地、用心製播節目，展現地方媒體不可取代的價值。

新北野柳港西剪黏藝術牆揭幕 蹦火仔及奇岩地景活化漁村巷弄

新北市萬里區公所為美化及活化社區公共空間，將台灣傳統「剪黏」工藝融入野柳港西社區外牆美化工程今天完工揭幕，6面老舊牆面變身，以溫暖插畫為基底，將海岸生態、傳統「蹦火仔」捕魚技法及奇岩地景融入漁村慢活與療癒日常，成為融合在地歷史、自然生態與傳統工藝的露天藝術廊道。

登山踏青避蜂螫 新北動保處設21面警示牌 虎頭蜂熱點預警打造安全環境

新北市近期頻傳蜂螫意外，截至10月底已發生364件較去年同期增加43件。為降低戶外活動遭蜂螫風險，動保處於11處蜂螫熱點步道設置21面警示告示牌，結合全國首創虎頭蜂熱點地圖及Line Bot警示系統，讓民眾出發前可查詢，打造安全的登山健行環境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。