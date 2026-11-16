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新北野柳港西剪黏藝術牆揭幕 蹦火仔及奇岩地景活化漁村巷弄

聯合報／ 記者游明煌邱瑞杰／新北即時報導
新北野柳港西剪黏藝術牆揭幕，蹦火仔及奇岩地景活化漁村巷弄。圖／萬里區公所提供
新北野柳港西剪黏藝術牆揭幕，蹦火仔及奇岩地景活化漁村巷弄。圖／萬里區公所提供

新北萬里區公所為美化及活化社區公共空間，將台灣傳統「剪黏」工藝融入野柳港西社區外牆美化工程今天完工揭幕，6面老舊牆面變身，以溫暖插畫為基底，將海岸生態、傳統「蹦火仔」捕魚技法及奇岩地景融入漁村慢活與療癒日常，成為融合在地歷史、自然生態與傳統工藝的露天藝術廊道。

萬里區公所委由采菊台藝術設計有限公司與致理科技大學共同合作，攜手在地居民將台灣傳統「剪黏」工藝融入野柳港西社區外牆美化，今天下午在野柳港西88號前舉行揭幕儀式。

野柳港西剪黏藝術牆在設計師謝宥玄及黃拓維、張智傑兩位剪黏藝術家合作下，自港西88號延伸至93號，將6面老舊牆面煥發新生，活動中創作者親自導覽，帶領民眾品味剪黏與海岸風貌交織的立體細節，透過「可愛貓咪」與「旅人」視角串聯三大特色— 豐富海洋資源與海岸生態、傳統「蹦火仔」捕魚技法及奇岩地景及漁村慢活與療癒日常。

萬里區長黃雱勉與在地野柳里長黃長生、野柳地質公園總經理湯錦惠、瑪鋉漁村文化生活協會總幹事蔡彩芳、野柳國小校長邱華瑋共襄盛舉，宣告野柳港西剪黏藝術牆落成啟用。

黃雱勉說，去年在致理科技大學協助下，先行試辦完成1面剪黏藝術牆，深獲民眾好評。公所在黃長生里長及居民期盼下，延伸完成6面，透過專業團隊與居民深度協作，不僅讓居民在日常行走間觸摸家鄉故事，更凝聚了社區向心力。

黃雱勉表示，隨著藝術牆正式啟用，野柳港西社區蛻變為充滿故事的藝術聚落。萬里區公所期待藉此打造北海岸文化觀光新亮點，邀請遊客走入巷弄，深度感受漁村的人情溫度與海洋文化底蘊。

「老舊圍牆黑黑的，現在變美了，又有蹦火化仔的圖和故事，很有特色。」港西居民說，還沒完成就有遊客會來拍照，看著感覺很療癒，今天下午就吸引民眾來拍照，讓巷弄美化也活化社區。

蹦火仔捕魚方式為北海岸古老的漁法，漁民先以手電筒燈光尋找、確定魚群位置，再打開活栓，使先前溶於水的電土產生乙炔氣，順著導管噴出，點火時與空氣混和膨脹而燃爆，因而產生「強光巨響」，待集中的魚群躍竄出水面吃火，即以叉手網撈起。

新北野柳港西剪黏藝術牆今天揭幕，蹦火仔及奇岩地景活化漁村巷弄。圖／萬里區公所提供
新北野柳港西剪黏藝術牆今天揭幕，蹦火仔及奇岩地景活化漁村巷弄。圖／萬里區公所提供

萬里區長黃雱勉邀請遊客走入港西巷弄，深度感受漁村的人情溫度與海洋文化底蘊。圖／萬里區公所提供
萬里區長黃雱勉邀請遊客走入港西巷弄，深度感受漁村的人情溫度與海洋文化底蘊。圖／萬里區公所提供

萬里區長黃雱勉邀請遊客走入港西巷弄，深度感受漁村的人情溫度與海洋文化底蘊。圖／萬里區公所提供
萬里區長黃雱勉邀請遊客走入港西巷弄，深度感受漁村的人情溫度與海洋文化底蘊。圖／萬里區公所提供

新北野柳港西剪黏藝術牆揭幕，蹦火仔及奇岩地景活化漁村巷弄。圖／萬里區公所提供
新北野柳港西剪黏藝術牆揭幕，蹦火仔及奇岩地景活化漁村巷弄。圖／萬里區公所提供

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