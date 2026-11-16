2026林口子弟戲文化節 盛大登場掀熱潮

「2026新北市林口子弟戲文化節暨樂林園百年大慶」15日在竹林山觀音寺震撼登場。為慶祝林口在地國寶級軒社「樂林園」創立滿100周年，現場集結各大軒社重現難得一見的百人神將拜廟與嗩吶齊鳴，聲勢浩大。廣場一早就湧入數千名民眾排起長龍搶鑽轎腳祈福，爭睹新登場的「小生公仔」，現場熱氣騰騰、掌聲與喝采不斷。新北副秘書長朱惕之、林口區長鄭淑敏及地方仕紳特別親臨會場，與鄉親一同沉浸在跨越世紀的戲曲震撼中。

新北副秘書長朱惕之表示，走過一世紀的樂林園，是一代代林口人守護傳統藝術與土地情感的最佳見證。林口近年不僅文化底蘊深厚，城市發展更以驚人速度蛻變，今年A3計畫道路順利通車，串聯起105市道，大幅改善林口與八里間的交通瓶頸；而總經費逾82億元的105市道改善新闢工程也已動工，未來將直通桃園機場、台北港與新北國際AI+智慧園區等重鎮。加上南勢國中二期校舍落成啟用，各項文教與基礎建設齊頭並進。朱惕之強調，林口在邁向高科技新城的同時，市府更全力保存珍貴的子弟戲文化記憶，讓科技與文化在林口完美共融。

林口區長鄭淑敏表示，今年文化節以「傳統為根、創新為引、世代接棒」為核心，不僅是一場世紀慶典，更是傳統文化向下扎根的重要契機。今日舞台展演特別安排跨世代接力，上半場由百年軒社樂林園前輩帶來經典仙戲《新三仙會》與正戲《麒麟國》，展現深厚扎實的唱腔與身段；緊接著由嘉寶國小學童接棒登台，童趣演繹小小子弟戲《什細郎》，老少同台飆戲的畫面令人動容。鄭淑敏指出，現場更貼心設置祈福神龕，看著許多阿公阿嬤牽著孫子虔誠「鑽轎腳」領取壓轎金與平安餅，祈求全家安康，正是地方信仰與常民文化代代相傳的最美縮影。

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