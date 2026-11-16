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又有農藥殘留！北市抽驗蔬果近百件超標
臺北市市場處表示臺北農產公司115年10月監測批發市場蔬果農產品農藥殘留監測結果，共計抽驗1,115件蔬果產品，檢驗結果1,036件合格，另有79件不符合規定，主要不合格品項為萵苣菜、百香果及辣椒，不符規定之貨品均完成攔截及報廢，銷毀重量計11,752公斤，其中包含針對高風險農產品進行加強抽驗。
臺北市市場處表示，臺北市第一、二果菜批發市場由市府委託臺北農產公司經營管理，為維護民眾食用生鮮蔬果之安全，每日對於進場拍賣之果菜進行農藥殘留之抽驗，並於拍賣前完成並判定檢驗結果。進場果菜凡經抽驗不合格，臺北農產公司隨即禁止該批貨交易，並暫停當日供應人其餘供應代號之同品項蔬果拍賣，經取樣檢驗合格後始得拍賣，如檢驗不合格則報廢銷毀，同時依「臺北農產運銷股份有限公司批發市場供應人申請登記及管理要點」規定停止其供應。
臺北市市場處指出，市場處每年補助臺北農產公司購買相關檢驗耗材，預計可檢驗量能可達13,000件，以防堵農藥超標農產品流入市面。另為有效運用檢驗量能，臺北農產公司針對不合格品項進行加強抽驗，將抽驗結果資訊回饋農政單位，並函知違規供應單位改善，同時副知當地縣市政府、農政主管機關進行源頭用藥輔導，落實源頭管理，以有效維護大台北地區食品安全。
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