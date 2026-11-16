秋冬泡湯旺季 北市10月抽驗水質合格率97％

秋冬是泡湯旺季，台北市衛生局今天發布，10月抽驗67件溫泉樣本，65件合格、2件不合格，合格率97％，除限期改正，預計11月複查；提醒泡湯前可上官網查詢溫泉水質抽驗合格名單。

秋冬氣候適合泡湯，台北市衛生局召開例行記者會宣導「安心泡湯4招」，並發布截至今年9月抽查溫泉水質的結果。

衛生局說，今年截至9月30日止，北市列管43家溫泉業，共抽查190家次、抽驗溫泉水樣本達311件，整體水質合格率為95.2％，初驗不合格水樣本有15件，多為大腸桿菌群超標。中央社記者詢問追蹤結果，衛生局說，這15件經複查後皆已改善。

衛生局並說，民眾泡湯前可至其官網首頁，依序進入「業務資訊」、「資訊公告」、「疾病管制科公告」，開啟「營業衛生場所水質抽驗結果」檔案，即可看到「溫泉水質抽驗合格名單」，掌握最新查驗合格業者。

由於官網最新公布資訊已至10月，衛生局告訴中央社記者，每年10月至次年2月是溫泉旺季，每個月會抽驗水質1次。10月共抽驗67件，65件合格、2件不合格，合格率為97％。針對不合格的2件，將限期改正，預計11月複查。

根據衛生局官網顯示，最新10月正面表列的溫泉水質抽驗合格名單，計有39家業者，可供消費者參考。

衛生局也有統計，就北市列管的43家溫泉業者中，截至今年10月共抽查231家次、抽驗水樣本378件，整體水質合格率95.5％，初驗不合格17件，大多為大腸桿菌群超標，已限期改善及複查15件，餘2件為10月抽驗不合格件數，預計11月底完成複查。

此外，有關「安心泡湯4招」，衛生局說，包含確認業者是否張貼「台北市政府衛生局營業場所衛生優良自主管理分級認證」標章，並注意現場公告之水溫、酸鹼值（pH值）及水質檢測紀錄。其次，入池前洗淨，維護好水質。第三，請注意通風要良好，口鼻不碰水。

第4招，應評估自身健康，泡湯時間以10至15分鐘為原則，並適時補充水分，患有心血管疾病、血友病、皮膚敏感度較差者、飲酒過量者，都不適合入浴，且泡湯中若有不適，立即離池並通知服務人員。