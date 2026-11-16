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新北環狀線板橋站捷運開發案 2031年完工
新北市長侯友宜今天主持環狀線板橋站捷運開發案開工祈福典禮，他表示全案位新板特區內，將興建地上23層、地下7層辦公大樓。預定2031年完工，將成為板橋指標性建案。
侯友宜接受媒體聯訪表示，新北環狀線板橋站捷運聯開案今天動工，因為它位於新板特區內，且是連接三鐵共構板橋車站、國家兒童未來館的中心點，將是板橋地區的指標性的建案。
他表示，全案規劃興建地上23層、地下7層辦公大樓。期盼未來將成為形塑板橋地區的「金融與數位科技中心」，來帶領新板、新北市的城市經濟躍升及轉型。全案預定2031年完工。
他表示，新北市共有37處的捷運聯開案，目前已經有13個聯開案招商完畢，希望在大家的共同努力下，讓新北捷運聯開案都能順利招商及完工。
新北捷運工程局局長李政安表示，新北捷運將持續以「以站為心、以人為本」的理念推動各項捷運開發，透過捷運場站作為都市發展核心，來引入人流與產業，落實宜居、宜業、宜行的城市願景。
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