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創世40年攜手企業募愛 「讓愛飛揚」公益餐會21日登場

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
愛妮雅化妝品集團、新至陞科技與創世基金會今共同開啟象徵愛心的「禮物盒」，氣球升空為11月21日「讓愛飛揚」公益餐會暖身。圖／創世基金會提供
愛妮雅化妝品集團、新至陞科技與創世基金會今共同開啟象徵愛心的「禮物盒」，氣球升空為11月21日「讓愛飛揚」公益餐會暖身。圖／創世基金會提供

創世基金會成立40年，愛妮雅化妝品集團今日攜手新至陞科技前往創世板橋院，透過開啟象徵性的「禮物盒」，為11月21日登場的「讓愛飛揚」公益餐會暖身，盼號召企業、團體及民眾認桌、認席或捐款，支持植物人安養及到宅服務。

活動現場拉開禮物盒緞帶後，氣球陸續升空，象徵愛與善念延續。愛妮雅化妝品集團特助陳子瑜表示，集團長期秉持「愛、感恩、利他」理念，支持植物人服務已超過30年，今年適逢創世基金會成立40年，希望透過公益餐會，讓更多人看見植物人家庭長期照護需求，將企業關懷化為實際行動。

創世基金會表示，長期提供植物人專業安養照護，也透過到宅服務協助家庭減輕照顧負擔。植物人照護從日常生活、醫療耗材到專業人力，都需要穩定資源支持，每一筆捐助都是維持服務的重要力量。

「讓愛飛揚」公益餐會將於11月21日在新莊晶宴會館舉行，除邀請各界認桌、認席及捐款響應，也可透過二次公益方式，將餐席轉贈植物人家庭，讓平時較少有機會外出的弱勢家庭也能共享餐敘時光。

創世基金會表示，希望藉由活動串聯更多社會力量，持續陪伴植物人家庭走過漫長照護歷程。

企業代表與創世基金會共同為「讓愛飛揚」公益餐會宣傳，盼號召各界認桌、認席或捐款，支持植物人家庭。圖／創世基金會提供
企業代表與創世基金會共同為「讓愛飛揚」公益餐會宣傳，盼號召各界認桌、認席或捐款，支持植物人家庭。圖／創世基金會提供

愛妮雅化妝品集團、新至陞科技與創世基金會代表合影，號召社會大眾投入植物人安養及到宅服務。圖／創世基金會提供
愛妮雅化妝品集團、新至陞科技與創世基金會代表合影，號召社會大眾投入植物人安養及到宅服務。圖／創世基金會提供

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