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登山踏青避蜂螫 新北動保處設21面警示牌 虎頭蜂熱點預警打造安全環境

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
動保處隨即於當日完成蜂巢摘除。圖／新北市動保處提供
動保處隨即於當日完成蜂巢摘除。圖／新北市動保處提供

新北市近期頻傳蜂螫意外，截至10月底已發生364件較去年同期增加43件。為降低戶外活動遭蜂螫風險，動保處於11處蜂螫熱點步道設置21面警示告示牌，結合全國首創虎頭蜂熱點地圖及Line Bot警示系統，讓民眾出發前可查詢，打造安全的登山健行環境。

動保處與台大昆蟲學系合作率先建置虎頭蜂熱點地圖，提供民眾即時查詢虎頭蜂築巢及蜂螫事件熱點資訊，更推出新北市虎頭蜂熱點Line Bot警示系統，整合虎頭蜂生態知識、熱點地圖、所在地風險查詢及公民通報功能。民眾只要掃描QR Code加入Line官方帳號，點選開啟虎頭蜂熱點追蹤，即可查詢所在地是否位於虎頭蜂築巢熱點；若發現疑似蜂巢，也能透過公民通報虎頭蜂功能即時回報，協助相關單位及早掌握資訊。

動保處與區公所合作設置告示牌，範圍涵蓋新店、三峽、鶯歌、中和、石碇、雙溪及瑞芳等7個行政區，共11處登山步道熱點，包括三貂嶺步道、五寮尖步道、皇帝殿步道、鳶山登山步道、銀河洞步道、鶯歌石步道、圓通寺烘爐地登山步道、五分山步道、基隆山步道、無耳茶壺山步道及孝子山步道。告示牌除提醒民眾留意虎頭蜂活動，也提供遭遇虎頭蜂時的應對方式、蜂螫緊急處置及日常預防措施，並附有動保處通報電話及Line Bot QR Code，讓民眾進入步道前就能掌握相關安全資訊。

動保處表示，民眾登山健行時應隨時留意周遭環境，建議每行進約50公尺觀察是否有蜂群活動，若發現警戒蜂在身旁盤旋，應保持冷靜並立即撤離。虎頭蜂巢多呈土黃色球狀，表面有波浪狀紋路，常見於樹枝或屋簷下，每年清明節過後至11月為活動旺季。建議戶外活動穿著淺色、光滑材質的長袖衣褲及帽子，避免穿著深色或粗糙衣物；若發現蜂巢，切勿自行摘除或靠近拍攝，遭蜂螫時應立即遠離現場並儘速撥打119送醫。

蟻巢表面通常無波浪狀紋路，呈現黑褐色，可藉此和虎頭蜂窩做區分。圖／新北市動保處提供
蟻巢表面通常無波浪狀紋路，呈現黑褐色，可藉此和虎頭蜂窩做區分。圖／新北市動保處提供

動保處與平溪區公所合作於五分山步道架設告示牌。圖／新北市動保處提供
動保處與平溪區公所合作於五分山步道架設告示牌。圖／新北市動保處提供

動保處日前接獲通報，民眾於三峽山區遭受蜂螫，現場確認為黑腹虎頭蜂。圖／新北市動保處提供
動保處日前接獲通報，民眾於三峽山區遭受蜂螫，現場確認為黑腹虎頭蜂。圖／新北市動保處提供

動保處架設之告示牌上有虎頭蜂相關科普資訊及聯絡方式。圖／新北市動保處提供
動保處架設之告示牌上有虎頭蜂相關科普資訊及聯絡方式。圖／新北市動保處提供

虎頭蜂 登山 警示牌

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