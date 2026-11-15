林口子弟戲文化節盛大登場！百年軒社與潮萌公仔吸睛 千人鑽轎腳祈福

新北市林口子弟戲文化節暨樂林園百年大慶今天在竹林山觀音寺登場，為慶祝林口在地國寶級軒社樂林園創立滿100周年，現場集結百人神將拜廟與嗩吶齊鳴，數千名民眾在廣場排起長龍搶鑽轎腳祈福，爭睹新登場的小生公仔，現場掌聲與喝采不斷。

新北市政府副秘書長朱惕之表示，走過一世紀的樂林園，是一代代林口人守護傳統藝術與土地情感的最佳見證。林口近年不僅文化底蘊深厚，城市發展更以驚人速度蛻變，今年A3計畫道路順利通車串聯起105市道，大幅改善林口與八里間的交通瓶頸；而總經費逾82億元的105市道改善新闢工程也已動工，未來將直通桃園機場、台北港與新北國際AI+智慧園區等重鎮。加上南勢國中二期校舍落成啟用，各項文教與基礎建設齊頭並進。朱惕之強調，林口在邁向高科技新城同時，市府更全力保存珍貴的子弟戲文化記憶，讓科技與文化完美共融。

林口區長鄭淑敏表示，今年文化節以傳統為根、創新為引、世代接棒為核心，不僅是一場世紀慶典，更是傳統文化向下扎根的重要契機。今天舞台展演特別安排跨世代接力，上半場由百年軒社樂林園前輩帶來經典仙戲新三仙會與正戲麒麟國，展現深厚扎實的唱腔與身段；緊接著由嘉寶國小學童接棒登台，童趣演繹小小子弟戲什細郎》老少同台飆戲的畫面令人動容。

鄭淑敏指出，現場更貼心設置祈福神龕，看著許多阿公阿嬤牽著孫子虔誠「鑽轎腳」領取壓轎金與平安餅，祈求全家安康，正是地方信仰與常民文化代代相傳的最美縮影。

林口區公所指出，全新亮相的年度限定小生公仔，成為大小朋友爭相闖關集點的最夯戰利品，花旦「旦糕」與小生「生日」正式擁有專屬名字，讓公所同仁與現場大小朋友一見到兩尊超萌公仔，都能親切又朗朗上口地直呼「生日」與「旦糕」，瞬間拉近傳統藝術與市民的距離。

林口區公所強調，2026年不僅是向樂林園一世紀的堅持致敬，更宣告林口子弟戲大步走向年輕化與生活化。透過學校扎根、社群創意與文創加持，讓傳統戲曲不再只是長輩的回憶，而是整座城市共同驕傲的生活印記。未來公所將持續以傳統為根、創新為橋，讓響徹百年的林口鑼鼓聲代代傳承生生不息。

親子家庭體驗戲曲臉譜DIY，專注彩繪模樣超吸睛。圖／林口區公所提供

新北市副秘書長朱惕之入殿參拜並致贈香油錢予竹林山觀音寺，祈求地方平安順遂。圖／林口區公所提供

樂林園公演《新三仙會》仙氣盈臺、祥瑞獻福。圖／林口區公所提供