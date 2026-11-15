成立110周年成農友最堅強後盾 泰山區農會捐社福專車回饋在地

泰山區農會今天在黎明技術學院舉辦110周年慶祝大會，並捐贈社福專車予泰山區公所，新北市副市長劉和然到場祝賀，感謝農會逾百年對農民的照顧與對地方的關懷，期許公私持續並肩合作，為地方農業及社區創造更多成果。

泰山區農會的歷史可追溯至日據時期，因位處林口台地山腳而得名山腳，民國6年即創立山腳信用組合提供農民金融服務。隨時代演進從早期的水稻種植、稻穀加工、倉儲服務，到民國39年正式成立泰山鄉農會，再蛻變為今日的泰山區農會，這110年來始終是在地農友最堅強的後盾。

除了擁有豐厚的歷史底蘊，泰山區農會輔導的農產品也十分傑出，今天特別表揚的在農會服務超過40年的資深選任人員唐德輔，他種植的綠竹筍更曾獲新北市及全國綠竹筍評鑑甜筍王殊榮。另一位獲表揚的優秀農友胡金福則是返鄉從農的典範，種植油茶籽所壓榨的苦茶油品質優良，今年一舉獲得新北嚴選-特色商品獎、農村好物2項國內大獎，深獲當地民眾喜愛。

泰山區農會理事長謝文雄指出，近年農會秉持ESG永續發展理念，除設置農民市集推廣在地農產，結合泰山獅王文化開發平安發財米等農產加工品，更致力於社會公益。去年捐贈復康巴士後今年再度捐贈社福專車，協助泰山區公所服務民眾，未來農會也規劃在塭仔圳重劃區設立辦事處，期盼農會不只是農民的好夥伴，更是陪伴地方共融成長的溫暖力量。

副市長劉和然表示，泰山區農會不僅在綠竹筍評鑑與農產推廣上表現優異，其農會志工隊與家政班更是長期投入社區長者關懷的穩定力量，農會永遠是市府推動農業政策的重要夥伴。泰山區近年正迎來重大的都市轉變，包含新泰塭仔圳市地重劃、五股泰山輕軌的持續推動，以及義學市民活動中心重建及泰山國民運動中心整修，市府正全力為地方建構完善的硬體建設，也將攜手農會、公所與民眾，共同打造安居樂業新北市。

泰山農會結合地方文化開發農產品，並協助各地農產品銷售。圖／新北市農業局提供

泰山農會歡慶110周年，期盼未來再擴大更多服務。圖／新北市農業局提供