曾離峰時5分鐘1班！台北306公車如今30分鐘1班 網嘆：我的青春

台北市公車306路線曾是不少通勤族的共同回憶，過去班次密集，經常出現好幾輛公車接連進站的景象，不過隨著捷運路網逐漸完善，昔日的搭乘盛況已不復見。臉書粉專「交通大小事」近日分享，306公車過去的發車頻率不輸307，如今全程車離峰時段卻已減至約30分鐘一班，甚至過了台北橋仍坐不滿一車，引發老乘客感嘆「我的青春」。

「交通大小事」在臉書發文指出，306公車從蘆洲出發，途經三重、台北橋、南京東西路及南港，最後抵達凌雲五村，單趟行車時間約100分鐘。過去這條路線串聯人口密集的住宅區與商業區，從蘆洲總站發車後，行經三和路便可能載滿乘客，南京東路沿線的上班族，以及南港、研究院路一帶居民，也相當依賴306往返各地。

粉專小編回憶，以前在南京東路補習時，經常看見306與307公車接連出現，有時甚至一次來了3至5輛。當時306除了全程車，還有區間車提供服務，密集的班次讓這條行經南京東、西路的公車，成為沿線重要的大眾運輸工具。

然而，隨著捷運蘆洲線及松山線陸續通車，原本搭乘306的部分乘客轉向捷運，加上疫情期間的影響，306全程車班次逐漸減少。粉專表示，過去離峰時段約5至10分鐘就有一班車，如今延長至約30分鐘一班，乘客數量也明顯不如以往。雖然南京東路仍有班次相對穩定的306區間車，但全程車昔日的熱鬧景象已逐漸淡去。

貼文曝光後，勾起不少網友回憶。有人感嘆「我的青春.....」，也有人分享，過去曾只花一段票的車資，就能從涼州街一路搭到中央研究院附近；另有網友形容，以前306與307在南京東路的車流宛如「河流」，公車一輛接著一輛經過，令人印象深刻。

不過，也有人認為離峰時段一車坐不滿並不罕見，對此粉專回應，306過去即使離峰也有5至10分鐘一班，行經三重正義北路便能載滿乘客，與現在的情況差距相當大。