快訊

急診壅塞為何無解？ 名醫提5項改革方向：整體流程困境非單一因素

U23世界盃／3支3分砲13：1轟破委國不敗金身 中華隊晉級季軍戰

許淑華控東發號用餐不付錢 蔣萬安疑惑：民進黨議員明明不在現場

聽新聞
0:00 / 0:00

曾離峰時5分鐘1班！台北306公車如今30分鐘1班 網嘆：我的青春

聯合新聞網／ 綜合報導
不少網友回憶，過去306與307經常接連行駛在南京東路上，成為許多人的通勤記憶。聯合報系資料照
不少網友回憶，過去306與307經常接連行駛在南京東路上，成為許多人的通勤記憶。聯合報系資料照

台北公車306路線曾是不少通勤族的共同回憶，過去班次密集，經常出現好幾輛公車接連進站的景象，不過隨著捷運路網逐漸完善，昔日的搭乘盛況已不復見。臉書粉專「交通大小事」近日分享，306公車過去的發車頻率不輸307，如今全程車離峰時段卻已減至約30分鐘一班，甚至過了台北橋仍坐不滿一車，引發老乘客感嘆「我的青春」。

「交通大小事」在臉書發文指出，306公車從蘆洲出發，途經三重、台北橋、南京東西路及南港，最後抵達凌雲五村，單趟行車時間約100分鐘。過去這條路線串聯人口密集的住宅區與商業區，從蘆洲總站發車後，行經三和路便可能載滿乘客，南京東路沿線的上班族，以及南港、研究院路一帶居民，也相當依賴306往返各地。

粉專小編回憶，以前在南京東路補習時，經常看見306與307公車接連出現，有時甚至一次來了3至5輛。當時306除了全程車，還有區間車提供服務，密集的班次讓這條行經南京東、西路的公車，成為沿線重要的大眾運輸工具。

然而，隨著捷運蘆洲線及松山線陸續通車，原本搭乘306的部分乘客轉向捷運，加上疫情期間的影響，306全程車班次逐漸減少。粉專表示，過去離峰時段約5至10分鐘就有一班車，如今延長至約30分鐘一班，乘客數量也明顯不如以往。雖然南京東路仍有班次相對穩定的306區間車，但全程車昔日的熱鬧景象已逐漸淡去。

貼文曝光後，勾起不少網友回憶。有人感嘆「我的青春.....」，也有人分享，過去曾只花一段票的車資，就能從涼州街一路搭到中央研究院附近；另有網友形容，以前306與307在南京東路的車流宛如「河流」，公車一輛接著一輛經過，令人印象深刻。

不過，也有人認為離峰時段一車坐不滿並不罕見，對此粉專回應，306過去即使離峰也有5至10分鐘一班，行經三重正義北路便能載滿乘客，與現在的情況差距相當大。

公車 青春 台北 班次 三重 台北市

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

新北這區違停10分鐘就被拖？ 主播曝親身經歷：不到90秒車消失

蚊子園區／一天賺兩三千變幾百元 凍省帶走公務員也帶走市場生意

三鶯延伸八德線開工！友善連線攜手邁向2034新里程 土城「一車直達」八德 雙線轉乘30秒

台北親子一日遊新玩法！把101從山景變成窗景，再享高空下午茶

相關新聞

曾離峰時5分鐘1班！台北306公車如今30分鐘1班 網嘆：我的青春

台北市公車306路線曾是不少通勤族的共同回憶，過去班次密集，經常出現好幾輛公車接連進站的景象。不過，隨著捷運路網逐漸完善，昔日的搭乘盛況已不復見。臉書粉專「交通大小事」近日分享，306公車過去的發車頻率不輸307，如今全程車離峰時段卻已減至約30分鐘一班，甚至過了台北橋仍坐不滿一車，引發老乘客感嘆「我的青春」。

苗栗既存違建認定放寬9年 水庫集水區大湖鄉栗林村30戶接自來水解套

苗栗縣既存違章建築認定時間2003年6月6日，大湖鄉長黃惠琴反映過於嚴苛，以致栗林村30戶專案自來水延管工程卡關，縣府回應修訂辦法，參考新竹縣、台中市、高雄市等縣市版本，放寬至2012年4月2日，草案最近經縣務會議審議通過，縣府將發布實施。

台日混血女補辦證件四處碰壁 高雄議員陳玫娟「一件事」幫解圍

民意代表選民服務五花八門，高雄市議員陳玫娟過去曾赴日本留學，這段經歷意外成了另類選服助力，一名現居台南台日混血女子，因日本證件過期、父母無法協助，補辦文件時四處碰壁，透過友人向她求助，才找到對應申辦管道後順利解決問題，近日還特別寫信致謝。

台中醫院男護師騎重機 穿梭街巷守護病患

卅歲的衛福部台中醫院居家護理師楊尚霖，高中就讀機械科，因健康護理老師送他一本安寧照護書籍，開啟對「照顧人」的熱忱，跨類別讀護理系，擔任護理師。經歷新冠疫情，他的帥氣重機變「行動醫療車」，背起十公斤訪視包、穿梭街巷，將專業醫療與溫暖陪伴送進病患家中。

廣角鏡／高雄千人辦桌 慘變「流水席」

高雄區漁會「大海開吃」千人露天辦桌活動今年首度移師時代大道，兩百桌、每桌八八八○元搶購一空，未料傍晚突降大雷雨，由於現場未搭棚，熱騰騰海鮮變成「流水席」，民眾無法用餐。主辦單位考量安全決定取消場次，並承諾全額退費。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。