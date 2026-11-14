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新北耶誕城童趣嘉年華 魔術馬戲邀親子同樂
新北歡樂耶誕城週末今天推出「奇幻之旅．童趣嘉年華」活動，集結魔術、馬戲、特技、兒童劇團及人偶見面會等演出，從午後到晚間接力登場，親子在萌幻燈景中互動，共度歡樂週末。
2026新北歡樂耶誕城活動13日晚間由市長侯友宜啟動開幕儀式，今天活動由「腹語魔術秀」揭開序幕，接續有禮物盒劇團「快樂歷險記」、天馬戲團創作劇團「冠軍小丑鬧耶誕」，及小芙尼家族音樂派對等演出，透過魔術、特技及音樂帶動親子同樂。
此外，市府觀光旅遊局表示，故事王國帶來兒童戲劇「耶誕別鬧了，汙染大魔王！」劇碼，現場還有搞笑魔術及人偶見面會。
晚間安排藝極藝術「奇幻樂團，夜幕狂歡」、天創娛樂「魔幻售票員 入園大作戰」，以及YOYO家族卡通明星同樂會等節目，讓舞台氣氛持續升溫。
觀旅局說，明天（15日）節目由表演團隊「神奇舞台魔術秀」開場，宇藝造型舞團帶來「雪精靈」，天創娛樂則演出「小丑的彩色寶藏箱」。特技空間也呈現結合馬戲特技與空中藝術的「幻光馬戲秀Aurora日光冒險版」。
活動現場另設美食及文創攤位，燈區也規劃兒童遊樂設施，結合舞台表演與親子體驗，提供民眾假日休閒去處。
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