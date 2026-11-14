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新北遷移千件變電箱 輪椅嬰兒車通行更友善

中央社／ 新北14日電

變電箱等設施經常占用人行道，對長者、輪椅族及嬰兒車不友善，新北市今年9月累計遷移1000件阻礙通行的變電箱。工務局長馮兆麟前往視察成果表示，新北人本交通邁出堅實一大步。

新北市工務局指出，市府自109年起推動「轄內變電箱影響人行道通行環境改善計畫」，馮兆麟視察中和區橋和路第1000件成果，親手將仿真變電箱「搬離」人行道，以象徵性儀式見證新北人本交通達重要里程碑。

馮兆麟說，此案由養工處攜手水利局，並積極協調台電，將變電箱移設至中和截流站，讓步行更寬敞順暢，展現新北打造安全、友善環境的努力與行動力。

馮兆麟指出，電箱遷移看似只是位置調整，實際上涉及用電安全、道路條件及土地使用等多項因素，市府需透過與台電、公有土地管理機關密切協調，兼顧公共安全與行人通行權益。

他舉例，蘆洲國小人行道改善透過校園退縮，提供變電箱適當空間，中和區中山路二段（板南路至中正路）則將人行道上的變電箱移至中央分隔島，採取因地制宜方式，兼顧設施運作與通行需求。

養工處長鄭立輝表示，變電箱遷移並非「搬家」那麼簡單，每座電箱的移設，都須先由台電檢討周邊用電環境及變壓器負載情形，更要因應各區域不同類型的道路現況，尋覓適當且不影響交通與公安的公有土地，讓工程順利完工。

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