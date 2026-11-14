AI預警動物路殺！新北與中央「鯪鯉共好」獲選總統盃黑客松卓越團隊

為避免野生動物穿越道路發生車禍，新北市動保處與中研院、台大等單位組成「鯪鯉共好」團隊，運用AI科技預警高風險路段提前發出警示，獲得2026年總統盃黑客松評選為卓越團隊，是歷屆第一個以「生態保育」為主題獲獎的團隊。

動保處指出，新北市有豐富的山林及淺山生態環境，部分道路穿越野生動物棲地，包括白鼻心、台灣穿山甲（鯪鯉）、食蟹獴、麝香貓等，經常面臨過馬路被車輛撞擊的風險。過去路殺防治多仰賴事故發生後的通報及熱點分析，較難提前掌握動物出沒情形。

農業部生物多樣性研究所副研究員林德恩，憑藉長期投入野生動物生態研究專業，提出運用AI科技預測野生動物路殺風險的創新構想，並串聯中央研究院、台灣大學、台中教育大學、新北市動保處等單位組成「鯪鯉共好」團隊。

新北動保處扮演落地驗證角色，運用地方野生動物救援、路殺通報及道路環境等實務資料，協助分析高風險路段並提供試辦場域，讓研究成果與地方需求接軌。

該計畫並整合交通部道路資料、新北市1999市民陳情資料、路殺觀察資料庫、台灣生物多樣性網絡，以及氣象、土地利用等資訊，導入Google街景影像與AI辨識技術，分析道路周邊環境特徵，建立物種分布與微棲地雙層預測模型，提前辨識野生動物可能出沒的高風險路段。

經林德恩整合各領域專業，規畫「車載提醒、路網示警、精準感測」三大預警機制，首先將高風險路段資訊介接導航及路況App，透過語音提醒駕駛人提高警覺；其次運用道路資訊可變標誌（CMS），在動物出沒高峰時段發布警示訊息。

最後由樟樹國際實創高級中學投入研發光熱感應LED太陽能警示燈，未來將結合企業ESG資源認捐設置，當車輛或動物接近時啟動警示，提醒用路人減速慢行。團隊與中興大學合作實測，結果顯示發布動物出沒預警後，駕駛人全程平均車速降低約20%，初步展現智慧預警對提升道路安全的應用效益。

本案執行第一年將優先選定汐止區汐萬路等山區道路試辦，鎖定穿山甲（鯪鯉）、白鼻心、食蟹獴、麝香貓等4種淺山指標物種，透過AI預測模型及智慧警示設備，逐步驗證預警系統實際成效。

新北市動保處表示，野生動物路殺不僅是生態保育問題，也攸關道路使用者安全。此次獲獎是跨域運用智慧科技推動生態保育的重要成果，也展現新北市將研究技術轉化為地方實際應用的努力。

未來將持續與中央及學研單位合作，透過實地試辦及成效評估，優化預測模型與預警設備，並推動動物與車輛碰撞事故相關統計資料建置，讓路殺防治從被動通報走向主動預警，降低野生動物遭車輛撞擊風險。

新北市汐止區的告示牌。圖／新北市動保處提供

為避免野生動物穿越道路發生車禍，農業部、新北市動保處、「導航王APP」合作導入熱殺點，透過語音提醒駕駛人提高警覺。圖／新北市動保處提供

「鯪鯉共好」合作團隊運用AI科技預警野生動物路殺高風險路段提前發出警示，獲得2026年總統盃黑客松評選為卓越團隊，是歷屆第一個以「生態保育」為主題獲獎的團隊。圖／新北市動保處提供