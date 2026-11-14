新莊中港大排清圳體驗熱鬧登場 親子齊心下河道認識水文化

新北市新莊區中港大排於今天在中港廣場熱鬧舉辦「清圳活動」及「在地文化與水環境共學市集」，吸引許多親子家庭熱情參與。現場不僅重現傳統莊嚴的「奉水儀式」與專業清圳示範，更讓大小朋友捲起褲管親自走進河道動手清圳，搭配周邊12個趣味互動展攤與闖關遊戲，讓參與民眾在歡笑中深入認識在地水文化。

新北市水利局表示，中港大排不僅是新莊重要的排水渠道，更像是新莊人的生活老朋友。從早期灌溉農田的後村圳，到如今成功轉型為兼具防洪、生態與散步休憩的親水河廊，中港大排陪伴著新莊從農業聚落一路走向現代都市。透過持續改善水質與環境，過去大家避之唯恐不及的水路，現在已經變成市民飯後散步、親近自然的最佳去處。

現場捲起褲管、帶著孩子一起下河道體驗的林小姐笑著說，以前經過中港大排只覺得風景很美，今天和孩子一起下水清圳、玩闖關，才發現原來河道維護這麼不簡單，也聽到了好多新莊的水路故事，真的很有成就感。水利局則指出，河川是城市的生命脈絡，水路的延續更是地方文化的傳承，看到今天大小朋友熱情參與的模樣，更讓人感受到守護家鄉河川的重要力量。

水利局同時預告，隨著今日清圳活動熱鬧落幕，中港大排年度重頭戲「年終大掃除」將於11月16日緊接著開工，一路持續至12月10日。這波大掃除將把全線1.8公里河廊的水質、景觀與生態徹底刷洗維護，讓市民在歲末年終擁有最清爽舒適的散步空間。水利局提醒，清洗期間將封閉部分河廊步道，若造成不便也請市民朋友多多體諒與配合。

重現古老莊嚴的「奉水儀式」，祈求風調雨順、國泰民安。圖／新北市水利局提供

公私協力共同參與，連續舉辦4年的中港大排清圳節活動。圖／新北市水利局提供

漣漪及魚群手做藝術，把大家對中港大排的祝福編織在一起。圖／新北市水利局提供

河廊現場展示過往每年秋收後村圳清圳景象照片。圖／新北市水利局提供