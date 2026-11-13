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基泰大直施工圖遭掩埋 國土署：主管機關應督導落實副本保管

中央社／ 台北13日電

北市政府指基泰大直案的現場施工圖遭掩埋，內政部國土署今晚表示，依照營造業法規定，業者應製作及保管施工製造圖，違反規定情節重大者可予以停業處分，主管機關平日就應該督導營造業者落實副本保管機制。

針對基泰大直案爭議，台北市建管處今天透過新聞稿表示，中央法規未規定施工圖應報主管機關備查，2023年9月7日晚間發生劇烈坍塌時，為保住周邊數百戶鄰房不再傾斜倒塌釀成更大傷亡，搶險團隊分秒必爭進行緊急灌漿回填穩固地基，導致留置於工務所內的施工圖說隨之掩埋，實屬救災搶險的必要作為，絕非外界所稱的蓄意滅證。

內政部國土管理署晚間以新聞稿表示，依照營造業法第26條規定，營造業承攬工程應製作工地現場施工製造圖並負責施工，若違反規定者，可依營造業法第56條及依情節輕重，最重可處一年以下停業處分。

國土署指出，施工製造圖為施工管理重要文件，營造業者應依法妥善製作，供施工管理及後續查核；製造相關圖說檔案過程中，需經過核章、印刷輸出、副本保存等文書作業流程，主管機關平日就應該督導營造業者落實副本保管機制。

國土署說明，當工地現場面臨突發性意外，導致現場施工圖遺失或毀損等情況，也可主動提供備份圖說檔案給主管機關，以釐清相關權責問題。

國土署 大直 施工 北市 內政部

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