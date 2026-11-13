中和「幸福魔方」今晚點燈 12公尺主燈串聯新北7區迎耶誕

2026中和耶誕點燈活動於今日正式登場，今年活動以「中和．幸福禮物盒」為核心主題，在中和四號公園精心打造璀璨耶誕燈區並串聯新北市7個行政區的燈區，共同迎接溫馨佳節到來。現場以高達12公尺的巨型魔方作為主燈，搭配捷運列車、馬車及繽紛行李箱等多元特色燈飾，展期自今晚起至12月27日止，每日傍晚5時30分至10時亮燈，誠摯邀請民眾前來賞燈，感受中和獨特的節慶氛圍。

為迎接盛大的耶誕點燈儀式，中和區公所於活動當日特別準備限量小燈箱與星光棒，讓參與民眾不僅能將節慶驚喜帶回家，更能在儀式中一起熱情互動。下午5時30分活動尚未正式開始，服務台前便已吸引大批民眾排隊領取限量小燈箱。隨著夜幕低垂，現場民眾在點燈儀式時一同揮舞手中的星光棒，匯聚成一片閃耀星海，與舞台燈光交相輝映，共同點亮中和的耶誕夜空。

除了吸睛的燈飾展演外，點燈當晚亦安排一系列精彩的藝文演出。活動由光復國小品格舞蹈團帶來充滿朝氣與活力的舞蹈揭開序幕，緊接著由新中和社區大學百變印度舞蹈班以熱情的異國舞風炒熱節慶氣氛，並由中和國小管樂團演奏悠揚動人的經典樂曲。透過舞蹈與音樂接力登場，為活動增添熱鬧氣息；隨後長官及貴賓與現場民眾共同倒數，攜手開啟「幸福魔方」，並透過大螢幕與新北其他響應燈區同步連線。

今年中和耶誕燈區最受矚目的視覺焦點，莫過於以「幸福魔方」為名打造的主燈，這座高12公尺、寬11公尺的巨型魔方燈雕，巧妙結合燈光律動、追光變化與音樂節奏，呈現出層次豐富且極具震撼力的光影效果。主燈於亮燈期間每小時皆安排3分鐘的燈光音樂展演，隨著光影流轉與旋律起伏，巨型魔方在夜色中不斷變幻出迷人樣貌，為四號公園注入濃厚的浪漫耶誕氣息。

穿越璀璨主燈後，一場奇幻的城市之旅便從「世界旅人・相遇中和」正式展開。此座燈飾特別以預計2027年通車的捷運萬大線為設計發想，將未來列車化身為閃耀光雕，巧妙融合旅行、星光與耶誕元素。這項設計不僅象徵軌道交通緊密串聯城市脈動，更寓意著串起人與人之間的美好相遇，熱情邀請每位前來賞燈的民眾搭上光影列車，從中和出發，展開一段探索城市魅力的溫馨旅程。

除了主燈與捷運列車外，燈區內亦規劃了「乘光出發・漫遊中和」、「旅光行囊・漫遊中和」及「光軌啟程・穿越中和」等主題燈飾，透過夢幻馬車、繽紛行李箱與捷運光廊等豐富造型，勾勒出城市旅行的無限想像。同時，園區內更搭配「童趣旅伴・歡樂同行」、「禮光滿樹・驚喜綻放」及「光環境・和光盛景」等精緻燈景，讓四號公園處處充滿耶誕驚喜，引領民眾漫步其中，從不同角度欣賞光影交織的迷人風景。

今年中和燈區積極響應新北市7個行政區的耶誕燈區串聯計畫，攜手新莊、三重、五股、鶯歌、淡水、中和及新店等區域，讓璀璨的耶誕光影在城市的不同角落接力綻放。11月13日點燈儀式當晚，中和活動現場特別透過舞台兩側的大型螢幕與其他行政區燈區進行同步連線，讓身處不同地點的市民能夠跨越空間限制，在同一時刻共同迎接點燈瞬間，充分展現新北市各區齊心參與的熱烈節慶氛圍。

中和區公所熱情邀請全國民眾於11月13日至12月27日期間，前往位於安平路及中安街交叉路口的中和四號公園賞燈，每日晚間5時30分至10時皆可盡情欣賞各式特色燈飾。建議賞燈民眾多加利用大眾運輸工具，搭乘台北捷運中和新蘆線至永安市場站下車，出站後步行即可輕鬆抵達四號公園，歡迎大家相約家人與朋友一同前來漫步燈海，共度溫馨美好的耶誕佳節。

2026中和耶誕點燈活動於今晚璀璨登場，今年以「中和．幸福禮物盒」為主題，在中和四號公園打造耶誕燈區，並串聯新北市7個行政區的耶誕燈區，共同迎接節慶到來。圖／中和區公提供

2026中和耶誕點燈活動於今晚璀璨登場，今年以「中和．幸福禮物盒」為主題，在中和四號公園打造耶誕燈區，並串聯新北市7個行政區的耶誕燈區，共同迎接節慶到來。圖／中和區公提供

2026中和耶誕點燈活動於今晚璀璨登場，今年以「中和．幸福禮物盒」為主題，在中和四號公園打造耶誕燈區，並串聯新北市7個行政區的耶誕燈區，共同迎接節慶到來。圖／中和區公提供