新北歡樂耶誕城 侯友宜船長造型現身

新北市侯友宜市長以船長造型，晚間前往新北政府市民廣場出席「新北歡樂耶誕城 萌幻啟程 耶誕開城秀」，進行開燈儀式。正式點亮巨型熱氣球耶誕主燈「萌幻飛行號」以及周邊主題燈區裝置與璀璨燈飾，邀請民眾跟著卡娜赫拉的小動物一起出發，揭開活動序幕。同時，響應燈區跨域連線，同步點亮並與7大響應燈區同步連線點亮新北各地耶誕燈海，宣布正式開城！

今年新北歡樂耶誕城 以「萌幻旅行」為主題，與全球知名的IP卡娜赫拉的小動物超人氣角色粉紅兔兔與 P助合作，一同展開萌幻旅行邀請全世界的朋友一起來到耶誕城。 活動至12月27日(日)止，為期45天。

新北耶誕城萌幻旅行正式啟程，有3D光雕秀「萌幻，耶誕旅程」，卡娜赫拉的小動物搭乘不同交通工具，穿梭新北特色場景，透過光影展演呈現新北多元的城市風貌與觀光魅力。

新北市侯友宜市長一身船長服裝，與卡娜赫拉的小動物超人氣角色粉紅兔兔與 P助，在新北政府市民廣場出席「新北歡樂耶誕城 萌幻啟程 耶誕開城秀」。記者黃義書／攝影

「新北歡樂耶誕城 萌幻啟程 耶誕城」活動至12月27日(日)止，為期45天，在新北政府市民廣場開城展出。記者黃義書／攝影

新北市侯友宜市長一身船長服裝，與卡娜赫拉的小動物超人氣角色粉紅兔兔與 P助，搭熱氣球抵達新北政府市民廣場出席「新北歡樂耶誕城 萌幻啟程 耶誕開城秀」。記者黃義書／攝影

新北市侯友宜市長一身船長服裝，與卡娜赫拉的小動物超人氣角色粉紅兔兔與 P助，在新北政府市民廣場出席「新北歡樂耶誕城 萌幻啟程 耶誕開城秀」。記者黃義書／攝影

新北市侯友宜市長一身船長服裝，與卡娜赫拉的小動物超人氣角色粉紅兔兔與 P助，搭熱氣球抵達新北政府市民廣場出席「新北歡樂耶誕城 萌幻啟程 耶誕開城秀」。記者黃義書／攝影

「新北歡樂耶誕城 萌幻啟程 耶誕城」活動至12月27日(日)止，為期45天，在新北政府市民廣場開城展出。記者黃義書／攝影