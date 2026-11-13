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新北歡樂耶誕城 侯友宜船長造型現身

攝影中心／ 記者黃義書／新北即時報導
新北市侯友宜市長以船長造型，晚間前往新北政府市民廣場出席「新北歡樂耶誕城 萌幻啟程 耶誕開城秀」，進行開燈儀式。記者黃義書／攝影
新北市侯友宜市長以船長造型，晚間前往新北政府市民廣場出席「新北歡樂耶誕城 萌幻啟程 耶誕開城秀」，進行開燈儀式。記者黃義書／攝影

新北侯友宜市長以船長造型，晚間前往新北政府市民廣場出席「新北歡樂耶誕城 萌幻啟程 耶誕開城秀」，進行開燈儀式。正式點亮巨型熱氣球耶誕主燈「萌幻飛行號」以及周邊主題燈區裝置與璀璨燈飾，邀請民眾跟著卡娜赫拉的小動物一起出發，揭開活動序幕。同時，響應燈區跨域連線，同步點亮並與7大響應燈區同步連線點亮新北各地耶誕燈海，宣布正式開城！

今年新北歡樂耶誕城 以「萌幻旅行」為主題，與全球知名的IP卡娜赫拉的小動物超人氣角色粉紅兔兔與 P助合作，一同展開萌幻旅行邀請全世界的朋友一起來到耶誕城。 活動至12月27日(日)止，為期45天。

新北耶誕城萌幻旅行正式啟程，有3D光雕秀「萌幻，耶誕旅程」，卡娜赫拉的小動物搭乘不同交通工具，穿梭新北特色場景，透過光影展演呈現新北多元的城市風貌與觀光魅力。

新北市侯友宜市長一身船長服裝，與卡娜赫拉的小動物超人氣角色粉紅兔兔與 P助，在新北政府市民廣場出席「新北歡樂耶誕城 萌幻啟程 耶誕開城秀」。記者黃義書／攝影
新北市侯友宜市長一身船長服裝，與卡娜赫拉的小動物超人氣角色粉紅兔兔與 P助，在新北政府市民廣場出席「新北歡樂耶誕城 萌幻啟程 耶誕開城秀」。記者黃義書／攝影

「新北歡樂耶誕城 萌幻啟程 耶誕城」活動至12月27日(日)止，為期45天，在新北政府市民廣場開城展出。記者黃義書／攝影
「新北歡樂耶誕城 萌幻啟程 耶誕城」活動至12月27日(日)止，為期45天，在新北政府市民廣場開城展出。記者黃義書／攝影

新北市侯友宜市長一身船長服裝，與卡娜赫拉的小動物超人氣角色粉紅兔兔與 P助，搭熱氣球抵達新北政府市民廣場出席「新北歡樂耶誕城 萌幻啟程 耶誕開城秀」。記者黃義書／攝影
新北市侯友宜市長一身船長服裝，與卡娜赫拉的小動物超人氣角色粉紅兔兔與 P助，搭熱氣球抵達新北政府市民廣場出席「新北歡樂耶誕城 萌幻啟程 耶誕開城秀」。記者黃義書／攝影

新北市侯友宜市長一身船長服裝，與卡娜赫拉的小動物超人氣角色粉紅兔兔與 P助，在新北政府市民廣場出席「新北歡樂耶誕城 萌幻啟程 耶誕開城秀」。記者黃義書／攝影
新北市侯友宜市長一身船長服裝，與卡娜赫拉的小動物超人氣角色粉紅兔兔與 P助，在新北政府市民廣場出席「新北歡樂耶誕城 萌幻啟程 耶誕開城秀」。記者黃義書／攝影

新北市侯友宜市長一身船長服裝，與卡娜赫拉的小動物超人氣角色粉紅兔兔與 P助，搭熱氣球抵達新北政府市民廣場出席「新北歡樂耶誕城 萌幻啟程 耶誕開城秀」。記者黃義書／攝影
新北市侯友宜市長一身船長服裝，與卡娜赫拉的小動物超人氣角色粉紅兔兔與 P助，搭熱氣球抵達新北政府市民廣場出席「新北歡樂耶誕城 萌幻啟程 耶誕開城秀」。記者黃義書／攝影

「新北歡樂耶誕城 萌幻啟程 耶誕城」活動至12月27日(日)止，為期45天，在新北政府市民廣場開城展出。記者黃義書／攝影
「新北歡樂耶誕城 萌幻啟程 耶誕城」活動至12月27日(日)止，為期45天，在新北政府市民廣場開城展出。記者黃義書／攝影

「新北歡樂耶誕城 萌幻啟程 耶誕城」活動至12月27日(日)止，為期45天，在新北政府市民廣場開城展出。記者黃義書／攝影
「新北歡樂耶誕城 萌幻啟程 耶誕城」活動至12月27日(日)止，為期45天，在新北政府市民廣場開城展出。記者黃義書／攝影

新北 歡樂耶誕城 侯友宜

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