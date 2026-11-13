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新北歡樂耶誕城今開城 卡娜赫拉萌幻飛行號啟航

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北歡樂耶誕城今天開城。記者葉德正／攝影
新北歡樂耶誕城今天開城。記者葉德正／攝影

2026新北歡樂耶誕城今天開城！新北市與國際知名人氣IP「卡娜赫拉的小動物」合作，打造巨型熱氣球主燈「萌幻飛行號」，今晚點燈。新北市長侯友宜說，除了板橋主燈區，今年新北還有7大響應燈區跨域連線同步點燈，揭開為期45天的耶誕盛會序幕。他說，去年新北歡樂耶誕城吸引760萬人次，今年擴大燈區及活動規模，規畫13場系列活動，邀請全台民眾及國際旅客到新北展開一場療癒的萌幻冬季之旅。

侯友宜表示，今年耶誕城以全球人氣IP卡娜赫拉的小動物為主角，主燈區有粉紅兔兔與P助，搭乘熱氣球從天而降，打造充滿童趣的「萌幻飛行號」。

侯友宜說，今年除市民廣場、站前廣場、萬坪公園及府中廣場等主要燈區，也擴大串聯新北7大響應燈區，並配合市民期待，讓各地特色燈景同步亮起，邀請民眾走訪不同區域，感受不一樣的耶誕氛圍。

侯友宜指出，今年特別推出旅遊集章活動，民眾走訪主燈區及7大響應燈區打卡，就有機會參加抽獎、獲得驚喜好禮，希望透過跨區串聯帶動地方觀光，讓民眾不只到板橋賞燈，也能深入新北各地探索特色景點。

今年耶誕城也規畫13場系列活動，包括民眾熟悉的巨星耶誕演唱會、毛寶貝活動、德國耶誕市集及兒童嘉年華等，周末將陸續登場。侯友宜表示，今年擴大燈區範圍，也增加多元活動內容，希望吸引更多民眾參與，共同分享耶誕節的歡樂。

今年年度燈光主秀以市府建築為大型光影畫布，透過卡娜赫拉的小動物搭乘飛機、熱氣球、潛艇及飛船，從世界各地前往新北的故事，串聯淡江大橋、新北市美術館、三鶯線、九份及平溪等景點，呈現新北山海風光、城市建設與觀光特色。主秀自即日起每日晚間5時30分至11時，每逢整點及半點展演約5分鐘，晚間10時為最後一場有聲版。

2026新北歡樂耶誕城13日起至12月27日止，為期45天，7大響應燈區包括三重安芯中心、淡水老街廣場、五股環保藝術公園、中和四號公園、鶯歌新北市美術館、新莊中港大排廣場及新店裕隆城。

市府指出，活動期間預期人潮眾多，建議民眾多利用捷運、公車及臺鐵等大眾運輸工具前往。更多活動資訊可至新北歡樂耶誕城官方網站查詢。

新北歡樂耶誕城今天開城。記者葉德正／攝影
新北歡樂耶誕城今天開城。記者葉德正／攝影

新北 歡樂耶誕城

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