一年2輛復康巴士捐了8年 新北24位好人好事代表背後都有故事

有人把承諾變成一輛又一輛復康巴士，有人27年守在水域第一線，也有人曾經歷火災，退休後轉身走進校園，把防災知識講給孩子聽。新北市今表揚24位好人好事代表，由市長侯友宜頒獎，感謝獲獎者長年投入公益、救災及弱勢關懷，盼一個人的善意，能再帶動更多人加入。

由社會局推薦的林宴臨，多年來持續關懷弱勢家庭及偏鄉發展。侯友宜表示，林宴臨信守「一年捐2輛復康巴士」的承諾，8年來已捐贈新北16輛，另將愛心延伸至基隆，累計共捐出20輛復康巴士。

「一年捐2輛」說起來簡單，但一做就是8年。侯友宜形容，林宴臨長期以實際行動回饋社會，用一生實踐「誠心做事、善意做人」，這份堅持並不容易。

投入水域安全志工服務27年的陳佛賓，則長期守護三峽大豹溪。侯友宜表示，大豹溪全長約23公里，過去曾發生多起溺水事故，在消防人員及志工救生員共同努力下，已連續8年維持零溺斃成果。

這份紀錄背後，是一群長年守在現場的人。侯友宜說，陳佛賓總是最早抵達、最晚離開，把時間、體力及專業投入救生服務，守護來往遊客安全。

另一名獲獎者許陳免，則因親身經歷過火警，更深刻體會防災的重要。退休後她加入新北市消防局婦女防火宣導隊，並首創「新北市兒童防災安全教育繪本」，以圖像、故事方式將報案、消防安全及居家避難觀念帶進校園，累計宣導超過千場。

「我是來送平安的。」許陳免分享，服務過程中其實成長最多的是自己，希望把所學轉化成孩子、長者都能理解的方式，讓不同年齡層遇到災害時，都知道如何保護自己。

大順醫院長黃慶菖則運用醫療專長投入弱勢服務，透過社會局媒合協助29區捐贈及賑濟活動，服務低收入戶、邊緣戶及獨居長者，也定期提供義診及三節關懷，並帶動家人、朋友投入志工行列。

新北市表揚好人好事運動協會理事長王雅玲表示，「好人好事」真正珍貴的地方，在於一個人的善行被看見後，能帶動更多善意。無論是在別人需要時伸出援手，或捐出物資、善款，共通點都是願意選擇幫助別人。

侯友宜表示，新北人口眾多，市政資源有限，除了政府力量，也需要民間共同投入。市府透過「好日子愛心大平台」整合資源及善款，希望讓每一份善意繼續流動。

今年24位好人好事代表包括周吉雄、楊靜江、黃慶菖、江陳紅桃、傅淑美、柯文婕、張烈香、陳佛賓、林宴臨、許陳免、邱美津、陳明珠、曾文琳、曾月裡、周之文、林素杏、許漢卿、陳世洋、冉宜民、陳婷婷、蔡彰鍠、林佩欣、鄭喬伊及陳國瑞。

侯友宜表示，獲獎不只是個人榮耀，也是新北的驕傲，感謝每一名得獎者用自己的方式，在不同角落替這座城市多做一點事，也讓善意有機會繼續往下一個人傳下去。

新北市表揚24位好人好事代表，市長侯友宜感謝無私奉獻讓愛與善行循環。圖／新北市社會局提供

林宴臨守諾年捐2輛復康巴士，累計捐贈20輛。圖左起為侯友宜市長、董事長林宴臨賢伉儷、社會局長李美珍。圖／新北市社會局提供

陳佛賓長年投入救災服務，守護大豹溪水域8年零溺斃。圖／新北市社會局提供

大順醫院長黃慶菖，運用醫療專長關懷社區弱勢不遺餘力。圖／新北市社會局提供