新北住都首件跨域公辦都更「文山靜」簽約 斥資7.54億打造親山綠建築

新北市住宅及都市更新中心推動的首件跨縣市公辦都更案「台北市文山區興隆段三小段31-11地號等11筆土地公辦都市更新案」（案名「文山靜」），今天正式與出資人台灣金聯資產管理股份有限公司完成簽約。本案預計投入約7.54億元資金，未來將興建銀級智慧建築與黃金級綠建築，翻轉老舊街區面貌，最快可望於2033年完工。

本案基地坐落於台北市文山區萬盛街，緊鄰自然生態豐富的文山森林公園，總面積約377坪，其中公有土地比例高達80%。由於當地既有建築老舊，不僅整體居住品質欠佳，更存在潛在的結構與公共安全疑慮。

新北住都中心自取得實施者資格後，便積極派員進場與當地住戶展開深度溝通並啟動整合，透過耐心傾聽在地居民的實際需求，最終成功凝聚100%住戶的參與意願，甚至連基地內原有的3戶舊違章建築戶也已全數完成協議，充分展現出社區住戶對於透過都更重建安全家園的高度支持與深切期待。

儘管成功取得住戶百分之百的共識，但該基地在先天開發條件上仍面臨諸多嚴峻挑戰。由於基地緊鄰山坡地，地形高低落差明顯且形狀較為狹長，再加上北側計畫道路目前尚未開闢，使得整體工程施作難度與前期開發成本均遠高於一般平地建案。

為克服這些先天限制，新北住都中心前後歷經三次公開招商，期間持續依據基地實際條件與市場投資者的回饋意見，不斷滾動檢討並優化招商財務架構，最終憑藉務實的規劃策略成功引進民間優質資金。

在具體的建築規劃方面，出資人台灣金聯預計投入約7.54億元資金，規劃興建一棟地下2層、地上14層的鋼筋混凝土（RC）住宅大樓。為呼應基地緊鄰文山森林公園的獨特自然環境，建築設計將積極爭取黃金級綠建築與銀級智慧建築標章，並全面導入建築能效分級評估（BERS）、田園綠屋頂、低衝擊開發（LID）、生態滯留以及雨水貯集滯洪等永續生態工法，致力將「文山靜」打造為兼具現代科技感與環境友善的優質親山住宅。

針對山坡地開發最受外界關注的安全性議題，開發團隊亦已制定嚴謹的工程管理對策。未來專案執行過程中，將把邊坡穩定與建築結構安全、基地排水系統規劃、長期施工監測以及周邊鄰房安全防護列為核心管理項目。

新北住都中心董事孫振義於簽約儀式上指出，非常高興能夠見證住都中心與台灣金聯正式建立緊密的合作夥伴關係。他強調，期盼透過台灣金聯的雄厚財務實力與專業建築團隊的共同努力，能在「文山靜」公辦都更案中發揮加乘效益，同時成就台北市與新北市跨區域的都市更新大業，並熱切期待本案未來完工更新後，能為當地居民提供一個安全、舒適且高品質的理想居住環境。

同時，團隊更規劃導入建築資訊模型（BIM）技術與自動化施工安全監測機制，期望藉由數位科技與精準管理，有效降低特殊地形所帶來的開發與施工風險，確保工程如期如質推進並保障周邊居民安全。

新北住都中心表示，本案歷經三次招商終能順利引進民間投資，充分證明公辦都市更新不僅能有效凝聚基層住戶共識，更能透過公部門積極投入前期規劃、務實回應基地開發限制與市場需求，讓原本極具難度且不易推動的更新案件得以逐步落實。

未來新北住都中心將持續結合民間企業的專業技術與充沛投資量能，全力改善老舊建築的居住安全並活化公有土地利用效益，透過兼顧環境永續與在地特色的建築規劃，全面提升大台北地區的整體生活品質。