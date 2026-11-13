議員爭取監視系統升級 淡水區文化國小校安無死角

淡水區文化國小為了提升校園安全並讓家長更放心，在新北市議員陳家琪協助下成功爭取經費，全面汰舊換新並擴充校園內的監視器設備。此次升級計畫不僅大幅改善了校園內的安全死角，更透過數位化整合，為學童打造出一個更完善的學習與活動空間。

這次監視系統改善工程共計新增與更新了37支監視設備。其中包含新增二十五支高畫質網路型監視器，以及將12支舊有的類比監視器進行全面汰換更新。除了前端鏡頭的擴充，相關配套硬體也同步升級，增設了全新的數位主機、機櫃與顯示螢幕。文化國小的蔣校長特別指出，這次的工程不僅將原有的主機與機櫃做了大幅度的整理與優化，更成功將新舊系統進行完美的整合。

陳家琪議員表示，先前接獲校長的反映，發現校園內仍有許多角落缺乏監視器，難以全面掌握孩子們在校的學習與活動狀況。為此，她積極向市府爭取經費，並要求將新增的設備與警衛室及管理室進行連線，以達成同步監控與管理的目標。如今，校園內的樓梯間、走廊以及廁所前等過去容易產生安全死角的區域，都已獲得全面的鏡頭涵蓋。提供學童一個快樂學習、平安成長的優質環境。

陳家琪議員在蔣校長的陪同下親自巡視校園，實地了解監視設備的運作狀況。陳議員在視察後表示，無論是學生的學習空間或是運動場域，現在都有完善的監視系統作為輔助，這不僅讓學校行政人員在維護校園安全時更加無後顧之憂，也讓廣大的家長能對學童的安全感到安心。蔣校長也對陳家琪議員的鼎力相助表達了最深切的感謝，期盼在更完善的安全硬體防護下，能提供學童一個快樂學習、平安成長的優質環境。