新北表揚好人好事代表 善行匯聚城市暖流

新北市今天表揚24名好人好事代表，涵蓋長期捐贈復康巴士、關懷弱勢、投入水域救生及推動防災教育等領域。市長侯友宜感謝得獎者無私奉獻，讓善意持續傳遞，打造更友善的城市。

新北市表揚好人好事運動協會今天在市府舉辦115年好人好事代表表揚典禮，侯友宜親自頒獎，肯定得獎者長期投入公益，以實際行動傳遞愛與善。

由社會局推薦的林宴臨，長期關懷弱勢家庭及偏鄉發展，並承諾每年捐贈2輛復康巴士。侯友宜表示，林宴臨8年來捐贈新北市16輛，另捐贈基隆地區，累計達20輛，持續以行動回饋社會。

大順醫院院長黃慶菖透過社會局媒合，協助新北市29區捐贈及賑濟活動，服務低收入戶、邊緣戶及獨居長者，也多次提供義診，並於三節關懷弱勢家庭，帶動親友投入志工服務。

投入水域安全志工服務27年的陳佛賓，長期守護大豹溪。侯友宜表示，大豹溪全長23公里，在消防人員及志工救生員共同努力下，已連續8年達成零溺斃紀錄，陳佛賓長年投入救援及安全維護，值得肯定。

許陳免曾經歷火警，退休後加入新北市消防局婦女防火宣導隊，並將消防安全、報案要領及居家避難觀念融入兒童防災安全教育繪本故事，累計進入校園宣導逾千場，讓孩童透過圖像學習防災知識。

侯友宜表示，新北市人口眾多、人均預算全國最低，除政府努力，也需要民間力量共同投入。市府整合資源及善款，讓愛心持續循環，感謝協會理事長王雅玲、榮譽理事長唐彥博及團隊促成表揚活動。

依據社會局名單，今年24名好人好事代表包括周吉雄、楊靜江、黃慶菖、江陳紅桃、傅淑美、柯文婕、張烈香、陳佛賓、林宴臨、許陳免、邱美津、陳明珠、曾文琳、曾月裡、周之文、林素杏、許漢卿、陳世洋、冉宜民、陳婷婷、蔡彰鍠、林佩欣、鄭喬伊及陳國瑞。表揚現場氣氛溫馨。