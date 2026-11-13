汐止區樟樹國小家長接送區 會勘延長開放時段

汐止區樟樹國小附設幼兒園近期有家長反應，在課後留園時有接送停車需求，所以在接獲陳情後，今(13)日新北市議員張錦豪就召集了相關單位人員現場會勘，在經過討論後，將把下午接送時段，由原本的3點半到4點半，延長到下午6點，讓家長接送孩子更方便。

為了讓家長接送孩子更方便，汐止區樟樹國小在學校大門前設置了機車以及汽車接送區，上面也清楚寫著開放時段，不過有幼兒園家長陳情，家長接送區目前開放時段沒有涵蓋幼兒園主要上、放學時段，希望能夠調整，下午時段能夠延長。

樟樹國小校長邱俊傑提到，今天的會勘，主要是幼兒園的家長，可能在課後留園時間有需求要暫時停車，那因為當初接送區主要是設給小學使用，現在家長有這樣的需求，也協同里長、議員來討論這個問題，之後可能就是會照家長的需要做一些調整，讓家長可以順利的接送學童。

新北市議員張錦豪表示，在樟樹國小有家長來到家長接送區的時間點，因為只有照顧到國小的部分，幼兒園的部分因為上放學的時間比較不一樣，所以今天召集市府交通局會勘，討論後，家長接送區的時間會調整，早上7點到9點，中午12點到1點沒有變，至於下午下班的時間點，從原本3點半到4點半延長到6點。

張錦豪指出，同時旁邊轉彎處，會把紅線在往校門口拉近一點，就是希望大型的車輛來到這個區塊，如果有一些接送車輛的時候，不要造成轉彎處的危險，所以交通排面的部分有兩塊，一個是機車、跟汽車接送區，因應幼兒園接送的需求做調整，期盼透過時段放寬與交通標線的優化，既能順利解決家長接送學童的需求，也能兼顧校園周邊的交通順暢與學童通行安全。