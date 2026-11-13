快訊

高雄學生營養午餐頻出包？昨天才出現螞蟻 今天餐盤驚見蟾蜍

跌落神壇？黃仁勳婚外情涉間諜疑雲 在台「國民爸爸」形象破滅

賈永婕親切喊陳沂「妹妹」 被她酸「頭腦不好、享特權」發長文回應

聽新聞
0:00 / 0:00

汐止區樟樹國小家長接送區 會勘延長開放時段

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
樟樹國小家長接送區將會延長時段，讓家長可以順利的接送學童。圖／觀天下有線電視提供
樟樹國小家長接送區將會延長時段，讓家長可以順利的接送學童。圖／觀天下有線電視提供

汐止區樟樹國小附設幼兒園近期有家長反應，在課後留園時有接送停車需求，所以在接獲陳情後，今(13)日新北市議員張錦豪就召集了相關單位人員現場會勘，在經過討論後，將把下午接送時段，由原本的3點半到4點半，延長到下午6點，讓家長接送孩子更方便。

為了讓家長接送孩子更方便，汐止區樟樹國小在學校大門前設置了機車以及汽車接送區，上面也清楚寫著開放時段，不過有幼兒園家長陳情，家長接送區目前開放時段沒有涵蓋幼兒園主要上、放學時段，希望能夠調整，下午時段能夠延長。

樟樹國小校長邱俊傑提到，今天的會勘，主要是幼兒園的家長，可能在課後留園時間有需求要暫時停車，那因為當初接送區主要是設給小學使用，現在家長有這樣的需求，也協同里長、議員來討論這個問題，之後可能就是會照家長的需要做一些調整，讓家長可以順利的接送學童。

新北市議員張錦豪表示，在樟樹國小有家長來到家長接送區的時間點，因為只有照顧到國小的部分，幼兒園的部分因為上放學的時間比較不一樣，所以今天召集市府交通局會勘，討論後，家長接送區的時間會調整，早上7點到9點，中午12點到1點沒有變，至於下午下班的時間點，從原本3點半到4點半延長到6點。

張錦豪指出，同時旁邊轉彎處，會把紅線在往校門口拉近一點，就是希望大型的車輛來到這個區塊，如果有一些接送車輛的時候，不要造成轉彎處的危險，所以交通排面的部分有兩塊，一個是機車、跟汽車接送區，因應幼兒園接送的需求做調整，期盼透過時段放寬與交通標線的優化，既能順利解決家長接送學童的需求，也能兼顧校園周邊的交通順暢與學童通行安全。

汐止 幼兒園

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

烈嶼3國小學生恐剩10人！縣府研議整併 校舍未來轉型公托、長照

通學步道拚安全卻引發疑慮！南投居民憂無尾巷、大車轉彎成隱憂

1128投票日辦「耶誕運動會」！ 台南私幼挨轟故意 緊急滅火改期

開放報名就秒殺！淡海國小推廣親子競技疊杯 崁頂幼兒園熱鬧登場

相關新聞

新北歡樂耶誕城今開城 卡娜赫拉萌幻飛行號啟航

2026新北歡樂耶誕城今天開城！新北市與國際知名人氣IP「卡娜赫拉的小動物」合作，打造巨型熱氣球主燈「萌幻飛行號」，今晚點燈。新北市長侯友宜說，除了板橋主燈區，今年新北還有7大響應燈區跨域連線同步點燈，揭開為期45天的耶誕盛會序幕。他說，去年新北歡樂耶誕城吸引760萬人次，今年擴大燈區及活動規模，規畫13場系列活動，邀請全台民眾及國際旅客到新北展開一場療癒的萌幻冬季之旅。

三峽曾是「日東紅茶」重要產地 台北州檔案揭百年前茶業史

百年前的三峽紅茶，曾是日本市場的重要品牌來源。新北市立圖書館與國立台北大學海山學研究中心今起舉辦「台北州檔案與近代東亞地方治理」國際學術研討會，學者透過「台北州檔案」研究指出，1920年代三井財閥在三峽發展現代化紅茶產業，使三峽成為「日東紅茶」重要生產基地之一，品牌更曾在日本國內市場逐漸取代進口的英國立頓紅茶。

咖啡香遇上鶯歌燒 10家陶藝品牌前進台灣國際咖啡展

咖啡不只講究豆子與沖煮，一只好杯也能改變品飲感受。新北市立鶯歌陶瓷博物館今年再度集結10家在地「鶯歌燒」品牌，11月13日至16日前進台北南港展覽館1館「2026台灣國際咖啡展」，從手作瓷杯、特色釉彩到童趣器皿，展現鶯歌陶瓷與咖啡生活跨界結合。

瑞芳區明燈路口號誌改善 上下課時段加強管制

為提升瑞芳區102線與明燈路一段18巷路口交通安全，柑坪里長許銘仁與弓橋里長朱靜琪會同相關單位前往現場會勘，針對路口交通號誌運作方式研議改善措施。經討論後，決定配合學童上下課時段維持紅綠燈管制，其餘時段則調整為閃光黃燈，預計一週後完成改善，讓號誌運作更符合不同時段的交通需求。

中華小馬籃協攜手富邦慈善 號召7校百人淨灘

為推廣海洋環境保護意識，並帶領學童以具體行動減少海洋廢棄物、落實環境教育，由富邦慈善基金會與中華小馬少年籃球運動協會共同主辦，新北市戶外教育及海洋教育中心協辦的「守護海洋・一起淨灘，給孩子乾淨的未來」淨灘活動，在淡水海尾仔海岸線盛大登場。號召淡水地區7所國小、高達158位師生熱情響應，齊心為守護臺灣美麗海岸線貢獻心力。

翰墨飄香 汐止區自強里書法班成果公所展出

汐止區自強里的書法班勤練有成，今年再度於汐止區公所舉辦成果展，在一、二樓的藝文走廊展出了老師、學員共40多幅的書法作品，這次的主題是「翰墨飄香、書藝傳承」，也歡迎有興趣的民眾可以前往欣賞。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。